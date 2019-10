Cesareo rinviato perché mancano anestesisti, muore il feto. Ministero invia ispettori a Vibo

Sulla vicenda é intervenuto il Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, Elisabetta Tripodi, che, «nell'esprimere particolare vicinanza alla signora G.M.A e ai familiari per quanto é accaduto, ha immediatamente disposto, nel rispetto della tutela della professionalità degli operatori dell'Asp, un'inchiesta interna volta ad accertare i fatti avvenuti, riservandosi di adottare i dovuti provvedimenti nel caso in cui dovessero scaturire specifiche responsabilità». Lo scopo dell'inchiesta, chiaramente, é di accertare la veridicità della affermazioni fatte alla polizia dal marito della donna subito dopo avere appreso della morte del bambino che la moglie portava in grembo. A questo punto saranno gli accertamenti investigativi a chiarire ciò che é realmente accaduto.

Il marito della donna ha fornito una versione la cui veridicità é adesso al vaglio degli investigatori: secondo l'uomo, alla moglie, durante un controllo effettuato il 26 settembre scorso in cui non erano emerse anomalie, era stato detto che sarebbe stata chiamata. La mattina del 9 ottobre alla gestante, presentatasi insieme al marito in ospedale perché non aveva ricevuto alcuna notizia, sarebbe stato detto che non si poteva procedere al parto cesareo per l'assenza di anestesisti e di tornare l'indomani. Nel frattempo, però, il bambino é deceduto. Il marito della donna, nel momento in cui gli è stata comunicata la notizia, è andato in escandescenze, sferrando calci e pugni contro la porta della sala parto ed inveendo contro l'ostetrica e il personale del reparto. Ô intervenuta la polizia, che ha condotto l'uomo in Questura per ricostruire i fatti, mentre la moglie è rimasta in ospedale dove é stata subito sottoposta al taglio cesareo per l'estrazione del feto morto.