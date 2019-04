Donna visse 99 anni con gli organi nel posto sbagliato: ecco la scoperta fatta negli Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sconvolgente scoperta è stata fatta in un laboratorio anatomico della Health & Science University dell'Oregon, Stati Uniti . Gli studenti di Medicina stavano sezionando il cadavere di una donna 99enne, che prima di morire (di morte naturale) aveva scelto di donare i propri resti all'ateneo perché fosse usato a scopi didattici e scientifici. E all'apertura del corpo i laureandi si sono accorto che nulla corrispondeva a quanto avevano studiato nei libri.Tutti gli organi interni della donna erano disposti al contrario. O meglio quasi tutti, perché in effetti il cuore era nel suo posto regolare. Tutto il resto, il fegato, la milza, i polmoni, il sistema venoso, insomma tutto quello che c'è dentro un corpo umano era posizionato al contrario, in modo praticamente speculare rispetto alla normale collocazione prevista dai manuali di anatomia.La donna si chiamava Rose Marie Bentley, ed era affetta - a sua insaputa - da una rarissima condizione congenita che in scienza si chiama “situs inversus”. Nel suo caso si trattava di un situs inversus con “levocardia”, ovvero con il cuore nella sua giusta sede. Nella grandissima maggioranza dei casi, chi è colpito da questa particolare condizione non supera l'età di 5 anni, soprattutto considerando le conoscenze mediche nell'epoca in cui nacque la signora Bentley. Così non è successo a Rose Marie, che è vissuta per quasi un intero secolo sebbene nel suo corpo mancassero una serie di vene, la vena cava (il più grande condotto venoso del nostro organismo) fosse costretta a compiere un percorso del tutto anomalo, il polmone destro avesse due lobi anziché tre e l'atrio destro del cuore avesse una dimensione doppia rispetto a quella standard.La donna ha condotto un'esistenza felice e sempre in buona salute, da giovane è stata un'ottima nuotatrice e ha avuto cinque figli. Un sospetto sarebbe potuto sorgere quando dovette sottoporsi a un'operazione di appendicite: il chirurgo registrò che l'appendice si trovava “nel posto sbagliato”, ma la cosa finì lì. Secondo Cameron Walker - il professore di Anatomia clinica che guidava l'esercitazione in laboratorio al momento della scoperta - le probabilità che avvenga un caso come quello di Rose Marie sono una su 50 milioni.