Contagiati 20 bambini e 7 prof a scuola. De Luca: «Il 99% sono figli di genitori non vaccinati»

Contagiati 20 bambini e 7 prof a scuola. Accade nel Napoletano e il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tuona: «Il 99% sono figli di genitori non vaccinati». «Ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. In una scuola di Qualiano abbiamo una ventina di bambini positivi e 7 docenti positivi. Abbiamo fatto il contact tracing, cercando cioè di capire quali siano stati i contatti di questi bambini, e il 99% sono figli di genitori non vaccinati».

Le parole di condanna di De Luca

Queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di un'iniziativa a Città della Scienza. «Non ho parole per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto neanche per i propri figli, non so per quale valutazione idiota. Io non ho sentito una valutazione ragionevole, seria, da parte di quelli che stanno facendo ammuina. L'idea di confondere il diritto alla libertà con il diritto a contagiare i propri colleghi di lavoro, i propri familiari, e di mettere a rischio la ripresa economica del nostro Paese è qualcosa che mi indigna per il livello di stupidità e di irresponsabilità che queste persone esprimono», ha aggiunto De Luca.

