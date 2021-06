«Le donne in età fertile dovrebbero smettere di bere alcolici»: polemica per le indicazioni dell'Oms

Le donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni dovrebbero smettere di bere alcolici. È quanto afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel suo ultimo piano d’azione sull’alcol, invita anche i paesi ad aumentare la consapevolezza dei danni correlati all’uso di alcol e ai suoi effetti. Una prima bozza del piano dice che dovrebbe essere prestata «adeguata attenzione» alla prevenzione del consumo di alcol nei bambini, nelle donne incinte e nelle donne in età fertile. Immediate le reazioni, dal mondo accademico alla società civile. La proposta dell'Oms è stata da molti bollata come "idiozia", mentre ieri, subito dopo l'uscita del piano, l'industria delle bevande ha descritto le indicazioni dell'Organizzazione come paternalistica e sessista.

Screening e buone abitudini, così menopausa e andropausa fanno "meno male"

La bozza avverte che l'alcol è associato a un aumento delle malattie, scarsa salute mentale, violenza, perdita di produttività e rapporti tesi. «Una delle manifestazioni più drammatiche di danno a persone diverse dai bevitori è l'esposizione prenatale all'alcol e lo sviluppo di disturbi dello spettro alcolico fetale». I bambini esposti all'alcol nell'utero possono sviluppare scarsa crescita, caratteristiche facciali distinte e problemi di apprendimento e comportamentali. Il piano suggerisce che tali danni potrebbero essere pubblicizzati attraverso una «giornata/settimana mondiale senza alcol».

«Bisogna prestare la dovuta attenzione alla prevenzione dell'iniziazione al bere tra i bambini e gli adolescenti, la prevenzione del bere tra le donne incinte e le donne in età fertile e la protezione delle persone dalle pressioni a bere». I Chief Medical Officer del Regno Unito affermano che l'«approccio più sicuro» per le donne incinte o che stanno cercando di rimanere incinta è di non bere affatto alcolici. Tuttavia, Matt Lambert, dell'ente britannico per il commercio di alcolici, il Portman Group, si è detto «estremamente preoccupato per la proposta dell'OMS». «Oltre ad essere sessista e paternalistico e limitare potenzialmente le libertà della maggior parte delle donne, va ben oltre il loro mandato e non è radicato nella scienza».

Il sito web del NHS afferma che gli esperti non sono ancora sicuri di quanto l'alcol sia completamente sicuro da bere per le donne incinte. Ma avverte che bere in gravidanza può portare a «danni a lungo termine per il bambino», e che una maggiore assunzione presenta un maggiore rischio. Il dottor Richard Piper, amministratore delegato di Alcohol Change UK, ha dichiarato: «Bere alcol nelle prime fasi della gravidanza, anche prima che molte persone si rendano conto di essere incinte, può essere molto dannoso per il feto. È importante che le persone comprendano questi rischi, ma è anche fondamentale bilanciare questo con il diritto di ogni adulto di prendere decisioni informate su ciò che facciamo con il nostro corpo, indipendentemente dalla nostra età o sesso».

Strong words from the British Pregnancy Advisory Service (@BPAS1968) on the draft World Health Organisation alcohol action plan that says all women of childbearing age should be prevented from drinking... pic.twitter.com/YHE4RoBSLB — Shaun Wooller (@shaungw) June 17, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA