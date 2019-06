​Costruito il primo embrione umano su chip per studiare farmaci

Venerdì 28 Giugno 2019, 18:03

Novità nel mondo della scienza. Costruito il primoumano su un chip: è un insieme di cellule staminali , capaci di auto-organizzarsi grazie alla tecnica che mima l'ambiente naturale in cui è immerso l'embrione, messa a punto nel Politecnico di Losanna dal gruppo di Matthias Lutolf. Descritta sulla rivista Nature Methods e condotta dall'italiano Andrea Manfrin, la ricerca è un primo passo verso la possibilità di guidare lo sviluppo delle cellule staminali per ottenere tessuti e organi per sperimentare farmaci e, in futuro, per i trapianti.