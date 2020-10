i luoghi più sicuri della terra

prendessero le stesse precauzioni in altre aree ad alto rischio come strade affollate e pub, il numero di casi si ridurrebbe

Gli ultimi dati dalla Francia mostrano che solo l'1,2% dei 2.830 cluster di coronavirus del paese registrati tra il 1 maggio e il 28 settembre si sono verificati su qualsiasi tipo di trasporto (aerei, navi e treni). Due terzi di questi sono stati registrati come trasmessi presso aziende, ambienti scolastici e universitari, eventi pubblici e privati ​​e centri sanitari.

The risk of coronavirus spreading on public transport has remained substantially low through the pandemic, several international studies have shown https://t.co/xD3s9jxTi2