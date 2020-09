Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan?

Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti? Non parlo di sciacalli zanzarologi" "Il sale della discussione, anche nella scienza, è il confronto tra pari, tra virologi. Non certo con quelli che si accreditano come virologi o vengono accreditati dai media come tali". Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il professor Giorgio Palù, il 1.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Settembre 2020, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non abbiamo certezze che ilsia naturale ma neanche che sia stato, un consorzio di virologi al lavoro per la verità» . Il Covid ha origine naturale o è stato creato in laboratorio? A riproporre questo quesito è stato, professore di Microbiologia e virologia, parlando durante la settima edizione della Summer School 2020, evento annuale organizzato da Motore Sanità.«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la primadove venivano effettuati, l’altra è che sia. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un. L’ipotesi del laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino».