L'abbronzatura per i dermatologi dovrebbe passare di moda: «Grandi rischi di melanoma»

Venerdì 14 Giugno 2019, 18:01

«La conoscenza del nostro corpo è importante. Se spogliandoci al mare notiamo macchie mai viste prima, oppure scopriamo che un neo si è modificato - raccomanda Argenziano - dobbiamo individuarla e farla vedere al dermatologo di riferimento». Parole di Giuseppe Argenziano, direttore della Clinica dermatologica dell'università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli . Con l'arrivo delle vacanze cresce infatti la voglia di sole, ma un'esposizione esagerata danneggia la pelle. Per proteggersi dal rischiola prima regola «è la fotoprotezione - spiega in occasione del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) di Milano - perché come sappiamo il primo rischio di sviluppare il tumore è la troppa esposizione al sole e ai raggi ultravioletti. Dobbiamo applicare le creme soprattutto ai nostri figli, perché la maggior parte dei rischi per la pelle avviene nei primi 15-20 anni di vita. Io consiglio di evitare la cosiddetta tintarella,- è la provocazione dell'esperto - questo sarebbe l'unico metodo sicuro rispetto all'applicazione delle creme».