Salvamamme lancia l'iniziativa “gelato sospeso” per i bambini di famiglie con problemi economici

« Al via l'iniziativa di Salvamamme “ il gelato sospeso ” che s'ispira alla tradizione napoletana del “ caffè sospeso ” , al quinto anno di grande successo con migliaia di condivisioni su tutti i principali social che, fino al 31 ottobre, accoglierà e rinfrescherà il mondo dei bambini e di tutte quelle famiglie costrette a rinunciare alla richiesta più semplice che può arrivare da un figlio » . Spiegano all'associazione Salvamamme.



« L'iniziativa - aggiungo - prevede che nelle gelaterie che esporranno la locandina del gelato sospeso, ognuno possa lasciare un gelato pagato a un bambino meno fortunato. Come ogni anno la campagna ha ottenuto la fiducia costante di molte gelaterie e del gruppo Grom ». Ogni esercizio commerciale aderente è tenuto a comunicare la propria adesione al Salvamamme, che creerà una mappa. L'elenco verrà continuamente aggiornato e sarà consultabile sul sito www.gelatosospeso.it. Se a fine campagna ci saranno fondi inutilizzati in gelato si potrà devolverli al progetto “ Salvamamme dà la pappa ” : un programma che prevede di aiutare 10 mila bambini a livello nazionale, che hanno bisogno di integrare la propria nutrizione. Martedì 2 Luglio 2019, 22:24

