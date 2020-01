Raddoppiate le donazioni di latte materno al Bambino Gesù

Gara di solidarietà tra le mamme di Roma e del Lazio per i piccoli pazienti del Bambino Gesù: nell'anno appena concluso sono raddoppiate le donazioni di latte materno. Con 133 neo-mamme che hanno donato complessivamente 758 litri di latte, rende noto l'Ospedale. Nel 2018 la Banca del Latte Umano Donato (BLUD) del Bambino Gesù, l'unica nel Lazio, ha raccolto, pastorizzato e distribuito ai bambini malati 362 litri del prezioso alimento ricevuto da 43 nutrici. La maggior parte del latte materno raccolto nel 2019 è stata messa a disposizione di 229 neonati con particolari esigenze terapeutiche ricoverati nell'Ospedale Pediatrico, circa 200 litri (25% del totale) sono stati invece consegnati ad altre Terapie Intensive Neonatali della Regione Lazio.



Grazie alla nuova auto per la raccolta di latte materno a domicilio donata all'Ospedale dalla Centrale del Latte di Roma, nel 2019 il servizio della Banca del latte materno del Bambino Gesù è stato potenziato ed è stato possibile allargare il raggio di raccolta dall'area di Roma all'intera Regione Lazio, raggiungendo anche le donatrici più lontane (30 contro le 5 del 2018). « Possono donare tutte le madri in buona salute, che seguono un corretto stile di vita e hanno una quantità di latte superiore alle esigenze del proprio figlio dalle prime settimane di vita fino ad un anno di età » spiega Guglielmo Salvatori, responsabile di Educazione nutrizionale neonatale e BLUD.



« Donare il latte è un gesto prezioso per tanti bambini malati. Non costa nulla, non è doloroso ed è molto semplice » . Nel Lazio l'unica Banca di riferimento per le madri che desiderano diventare donatrici è quella interna all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il servizio di raccolta del latte a domicilio del Bambino Gesù è attivo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. Per informazioni, anche su come diventare donatrice, è disponibile il numero 06 6859 2948 oppure l'email bancadellatte@opbg.net.

). Lunedì 13 Gennaio 2020, 22:29

