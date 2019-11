Gabry Little Hero ha ricevuto il trapianto di midollo: «Ma è ancora presto per esultare»

LEGGI ANCHE

Mercoledì 13 Novembre 2019, 16:56

Ora c'è una speranza per il piccolo Gabriele. Il bambino milanese di soli due anni, affetto da una rarissima, ha ricevuto il tanto atteso. Lo annunciano i genitori sulla pagina Facebook “”, soprannome con cui ormai è conosciuto. «Abbiamo aspettato tanto questo giorno e finalmente con immensa gioia possiamo dirvi che è arrivato. Gabry ha ricevuto il suo dono», annuncia la famiglia. «Un momento forte, reso ancor più carico di emozione dall'incitamento delle mamme degli altri "ospiti" e dallo stesso staff medico che ha guidato con professionalità e viva partecipazione tutte le fasi dell'infusione»,Ma è ancora presto per esultare. Ora c'è da capire se il midollo del donatore ha attecchito sulle cellule di Gabriele e, come scrivono i genitori, «». Il pensiero dei familiari del piccolova immediatamente al donatore: nelle scorse settimane se ne era finalmente trovato uno disponibile e solo grazie a lui l'intervento è stato possibile.La malattia da cui è affetto Gabriele si chiama Sfid, che sta per, ed è una rarissima malattia genetica che causa febbri periodiche e ritardo dello sviluppo. Sono venti i casi registrati nel mondo e. Una volta trovato, il suo gemello genetico aveva chiesto un rinvio per la donazione. Ma ora, superati tutti gli ostacoli, il bimbo e la sua famiglia potranno finalmente iniziare a progettare una vita fuori dall'ospedale.