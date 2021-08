Vaccino, Gimbe: «Oltre 3 milioni e mezzo di ultra cinquantenni ancora scoperti: Sicilia, Calabria e Bolzano in testa»

Più di tre milioni e mezzo di italiani con più di ultra 50enni non si sono ancora vaccinati contro il Covid, nemmeno con una dose. La campagna di immunizzazione ha una grave lacuna: come si colmerà? Lo fa notare la Fondazione Gimbe. In Italia ci sono «3,58 milioni di over 50 senza nemmeno una dose» di vaccino anti-Covid, «il tallone d'Achille della campagna vaccinale». Lo scrive su Twitter Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe. Se a livello nazionale si tratta del 13,1%, maglia nera si conferma la Sicilia con il 19,9% di ultra50enni che mancano all'appello, seguita da Calabria (19,1%) e provincia autonoma di Bolzano (18,2%). La più virtuosa per immunizzazioni in questa fascia di età è invece la Puglia a cui mancano solo l'8,3% degli over 50 seguita da Umbria (10,1%) e Lazio (10,4%).

3,58 milioni di over 50 senza nemmeno una dose

«Crollo» delle vaccinazioni anti-Covid ad agosto. Ad annunciarlo su Twitter, è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, condividendo l'ultima elaborazione grafica della Fondazione basata sui dati ministero Salute e Commissario straordinario aggiornati ad oggi. «La media mobile a 7 giorni», sottolinea Cartabellotta, da più di «550mila somministrazioni/die è precipitata a meno di 200 mila».

