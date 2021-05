Vaccini in discoteca per ampliare la platea dei giovani e ridare ossigeno in sicurezza a uno dei settori più colpiti della pandemia. È la proposta avanzata dalla struttura Commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo che ha trasmesso «per le valutazioni di competenza» una mail indirizzata al Cts e alle Regioni sulla «possibile riapertura in sicurezza del settore dell'intrattenimento danzante, nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori, nonché a rappresentare la disponibilità degli utenti del settore stesso a poter contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti Covid-19, con un'attenzione dedicata al settore giovanile». In allegato alla mail c'è il protocollo proposto dal settore dell'intrattenimento serale e notturno (Silb).

Lazio zona bianca dal 14 giugno? La date del cambio colore delle Regioni: regole e riaperture

Open day in discoteca: la proposta

Nei giorni scorsi il presidente del Silb-Fipe, l'associazione intrattenimento di Ballo e Spettacolo, Maurizio Pasca, aveva offerto la sua disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, affinché nella campagna vaccinale potessero essere raggiunti sempre più giovani. Il Silb aveva anche consegnato al Comitato Tecnico Scientifico un protocollo sulla riapertura in sicurezza delle discoteche, che prevedeva l'utilizzo della mascherina senza la necessità del distanziamento sociale. Oltre all'obbligatorietà del green pass (certificato vaccinale, tampone o attestato di guarigione), era previsto anche l'utilizzo di materiali mono uso, la tracciabilità attraverso l'acquisto dei biglietti online e la sanificazione dei locali. La stessa associazione è anche promotrice di un esperimento in due diverse discoteche a giugno, a Gallipoli ed a Milano, per verificare le condizioni sulla riapertura del settore. La mail della struttura Commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo è infatti anche indirizzata ai presidenti delle Regioni Puglia e Lombardia e ai sindaci di Gallipoli e Milano.

Riaprono discoteche in zona bianca, ma non si balla

Discoteche aperte per le tre Regioni che dovrebbero finire in zona bianca, secondo il prossimo monitoraggio. È quanto dispongono le tre ordinanze a cui stanno lavorando i governatori di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il provvedimento - che riguarda la riapertura di tutte le attività da lunedì nel rispetto delle linee guida, compreso il settore del wedding - prevede che i gestori delle discoteche saranno autorizzati solo per i servizi di bar e ristorante, ma non sarà possibile ballare in pista.

Covid, la protezione immunitaria potrebbe durare anche anni: lo dicono nuovi studi

Il Molise entrerà sicuramente in zona bianca

Il Molise sarà una delle regioni che entrerà in zona bianca, secondo la bozza del prossimo monitoraggio. A quanto si apprende dal documento, l'indice di contagio è di 12,11 contagiati su 100mila abitanti con indice Rt a 0,78. La percentuale di occupazione delle terapie intensive è al 10% mentre quella in aree mediche è al 7%.

Test event in due discoteche: aGallipoli e Milano

Si terranno il 12 giugno e non più il 5 i due eventi test nella discoteca 'Prajà di Gallipoli e 'Fabriquè di Milano. Lo dice all'ANSA l'amministratore del locale pugliese Pierpaolo Paradiso sottolineando che «ora si attende l'ok delle Regioni Puglia e Lombardia» per organizzare le serate. Il test servirà a capire se sarà possibile riaprire le discoteche e prevede tutta una serie di regole: nei locali dovranno esserci duemila persone, spiega Paradiso, che dovranno fare il tampone nelle 36 ore precedenti l'ingresso nel locale. Il biglietto si potrà acquistare solo online e si sbloccherà solo dopo che il laboratorio analisi che ha eseguito il tampone, collegato con la piattaforma che emette il biglietto, comunicherà l'esito negativo dell'esame. Una settimana dopo l'evento tutti i presenti alla serata dovranno effettuare un nuovo tampone per verificare se sono ancora negativi. Non è previsto, per entrambe le discoteche, il distanziamento sociale mentre la mascherina dovrà essere indossata solo al Fabrique visto che si tratta di un locale al chiuso. Al Praja, dice ancora Paradiso, la mascherina non sarà invece obbligatoria e dovrà essere utilizzata solo per andare al bagno e quando si è in fila per entrare. Sulla possibilità che la Puglia dia l'ok all'evento, l'amministratore del Praja è fiducioso perché tra gli esperti che hanno collaborato alla scrittura del protocollo c'è l'assessore regionale Pierluigi Lopalco. «L'auspicio - conclude - è che ci sia presto un green pass, affinché le discoteche possano diventare per tutti delle bolle sicure».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA