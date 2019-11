Stop all'invecchiamento, si può controllare: ecco come fare

Venerdì 22 Novembre 2019, 11:41

La soluzione per essere giovani e belli per sempre ancora non c'è, ma la scienza ha fatto passi da gigante in molti settori e l'invecchiamento si può controllare. A venirci in soccorso è il Premio Nobel per la Medicina nel 2009, la biologa Elizabeth Blackburn. I responsabili dell'invecchiamento sono i telomeri, i terminali dei cromosomi presenti nel nostro corpo. Per rendere il concetto più semplice, la biologa li ha paragonati ai cappucci dei lacci delle scarpe. Con il passare del tempo e con il loro utilizzo, i lacci si logorano e così anche le loro estremità. Ebbene questo è quello che succede anche ai telomeri: piano piano si accorciano e si staccano. Tuttavia, un modo per conservali intatti il più allungo possibile, consentendoci di vivere più a lungo e più in salute c'è. Ecco i 5 passi fondamentali per controllare l'invecchiamento. Crediti foto@Kikapress