Natale, dai mercatini alle feste in piazza: servono Green pass e mascherine

Numeri contingentati e tutti seduti con la mascherina e il Green pass rafforzato. Il Capodanno a Roma con le esibizioni al Circo Massimo di Tommaso Paradiso, Coez e Blanco dovrebbe essere così. Dovrebbe perché bisogna capire se il Lazio entrerà o no in zona gialla. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca invece ha deciso di proibire le feste in piazza in tutto il territorio regionale.

L'incertezza regna un po' dappertutto, le amministrazioni locali stanno cercando di disegnare un Natale all'insegna della tradizione ma anche della prudenza. L'obbligo delle mascherine è il provvedimento più gettonato tra i sindaci che prevedono assembramenti durante le giornate festive e prefestive. Il miglior modo per muoversi in sicurezza è sottoporsi al vaccino e poi proteggere naso e bocca con una mascherina. E per attivare molti mercatini di Natale, le amministrazioni hanno anche ordinato l'obbligo di mascherina: non c'è uno senza l'altro.

A Napoli il sindaco Gaetano Manfredi annuncia un'ordinanza per la vigilia di Natale e una per Capodanno: «È chiaro che, con un aumento dei contagi come quello che stiamo vivendo, fare una festa di piazza è molto complicato. Noi già ci stiamo attrezzando per una soluzione alternativa», ha spiegato.

I mercatini di Natale

Da Milano all'Alto Adige vige l'obbligo di mascherina all'aperto mentre si visitano le bancarelle. L' Alto Adige, con Bolzano che attualmente è in zona gialla, prescrive per la visita dei mercatini di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico un Green pass valido a partire dai 12 anni. Il controllo della certificazione verde europea COVID avviene presso i punti di controllo, i Welcome Gates dei singoli mercatini di Natale. I visitatori riceveranno un braccialetto che li autorizza alla consumazione e all'acquisto nei Mercatini di Natale. C'è anche l'obbligo della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Le persone, che intendono solo transitare attraverso l'area del Mercatino di Natale senza consumare o comprare nulla, non hanno bisogno del Green Pass.

A Trento, il mercatino di Natale ha il numero chiuso: massimo 3.000 persone. Si accede con il Green pass e se si "sfora" il numero della presenze scatta un segnale acustico.

Anche a Firenze vige l'obbligo di mascherina per visitare i mercatini di Natale fino al 31 dicembre.

A Viterbo, nella Tuscia i mercatini sono allestiti all'interno delle dimore storiche. Per visitarli c'è l'obbligo di esibire un Green Pass rafforzato e l'uso della mascheria.

Anche Assisi ha il suo tradizionale mercatino di Natale: si può visitare solo se si ha il Green Pass (obbligatorio dai 18 anni in su).

Come fare per sapere le regole anti Covid vigenti se si vuole visitare un mercatino di Natale? Informazioni utili si possono trovare sul sito della manifestazione espositiva oppure sul sito dell'amministrazione comunale dove si svolge il mercatino. Lì sarà possibile verificare se c'è un obbligo di mascherina o di Green pass. La regola generale per muoversi in sicurezza comunque resta il binomio vaccino e mascherine, anche all'aperto in luoghi che possono essere affollati o affollarsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 14:50

