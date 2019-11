Infezioni sessualmente trasmesse, l'allarme dell'Iss: aumentato il numero delle persone colpite

Dai dati forniti dall' Iss , è aumentato progressivamente negli ultimi anni inil numero delle persone con una infezione sessualmente trasmessa confermata e in atto. Il quadreo critico emerge dai dati forniti dal Centro Operativo Aids-Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che all'argomento ha dedicato oggi un convegno rivolto a ragazzi e ragazze. Accesso ai test, attività di informazione, individuazione di canali comunicativi efficaci: sono questi i temi per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse.L'evento nasce in occasione del Trentennale della Convezione internazionale di New York sui diritti dei giovanissimi e alla vigilia del primo dicembre, Giornata mondiale di Lotta contro l' Aids . Il convegno, organizzato dall'Unità Operativa di Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione del Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss, ha l'obiettivo di aprire un confronto diretto tra esperti del settore, operatori sociosanitari, docenti e studenti per contrastare le infezioni a trasmissione sessuale, che risultano in incremento in tutto il mondo con una stima didi nuove casi riguardanti quattro infezioni batteriche (Clamidia, Gonorrea, Sifilide, Trichomonas vaginalis).