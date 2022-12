Giornata Mondiale contro l'Aids, Giusi Capponi (Lila): «E' importante fare test»

Cosa é l’Hiv? “Sembra una domanda semplice eppure dopo oltre 40 anni dal primo caso di Aids nel mondo ancora si fa molta confusione sul virus dell’Hiv, sulle modalità di trasmissione e sulla malattia che provoca cioè l’Aids”. A dirlo è Giusi Giupponi, presidente di Lila Onlus dal 1987 al fianco delle persone con Aids. Lo confermano alcune interviste raccolte nelle vie di Roma, che dimostrano che non tutti hanno ben chiaro come proteggersi. L’Aids è una malattia provocata dal virus Hiv e ha causato un’epidemia globale che ha raggiunto il picco nel 2004 arrivando a 1,1 milioni di vittime nel 2010. Nel 2021 in Italia si sono registrati 1770 di infezione da Hiv. Per questo è importante prevenire i contagi e fare il test, soprattutto nel caso in cui siano avvenuti rapporti non protetti.

Giovedì 1 Dicembre 2022

