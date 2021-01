Scoperto un focolaio di coronavirus nella Rsa Santa Caterina di Prato, dove si sono registrati numerosi casi anche tra gli anziani che erano stati vaccinati nei giorni scorsi: sono in totale 21, gli ospiti che hanno ricevuto le dosi di vaccino il 30 dicembre scorso. Quindi una settimana prima della positività, che è stata registrata dai tamponi il 6 gennaio. In base ai dati forniti dall'Asl Toscana centro, a seguito dei test eseguiti - nella struttura - al momento sono confermati 46 ospiti positivi.

Vaccino Moderna prima alle Regioni virtuose. Domani arrivano 47.000 dosi. Ipotesi di aprire a over 80 e prof

Asti

Anche ad Asti è stato trovato un focolaio. Il fatto è avvenuto alla casa di riposo Monsignor Marello, che durante la prima fase non aveva registrato alcun caso di contagio. In questo caso, su 110 ospiti sono risultati positivi al Covid 80 ospiti, di cui la metà asintomatici. Inoltre si sono verificati 6 decessi, di cui due nella struttura. Anche la metà del personale ha contratto il coronavirus. Anche la direttrice sanitaria, Donatella Ciaceri, è risultata positiva. Per far fronte alla situazion è stato assunto nuovo personale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA