Bufera su AstraZeneca per le forniture di vaccini nell'Ue: stando ai contratti stipulati con l'Unione europea, infatti, il colosso anglo-svedese avrebbe consegnato meno di 30 milioni di dosi, a fronte delle 120 previste, come sottolineato dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. Non solo: nelle ultime ore sta prendendo piede la teoria che molte dose prodotte nei Paesi membri, vengano destinate ad altri acquirenti. «Mi sono attivato per capire io stesso», sottolinea il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, riferendo in merito al blocco di 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca, custoditi nello stabilimento della Catalent di Anagni, pronti per essere spediti in Belgio. Ai giornalisti Sileri ha risposto così: «Certo che 30 milioni di dosi (di vaccino anti Covid) mi sembra francamente impossibile, ma se fosse anche una sola bisognerebbe spiegare». E intanto la Ue stringe le maglie delle autorizzazioni delle esportazioni di vaccini prodotte negli Stati membri: non è uno stop integrale, generalizzato dei flussi di trasferimento delle fiale negli Stati non Ue, ma d'ora in poi per dare il semaforo verde si terrà conto non solo del rispetto degli impegni delle case farmaceutiche sulle consegne di vaccini secondo gli obblighi contrattuali, ma anche di due principi: reciprocità e proporzionalità.

Vaccini, per la somministrazione in farmacia si partirà da AstraZeneca e J&J

Nel frattempo l'Italia e l'Unione europea corrono ai ripari: sabato la Commissione europea ha chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi di verificare alcuni lotti di vaccini presso lo stabilimento di produzione ad Anagni (Roma). Il premier, si apprende, si tiene costantemente in contatto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha inviato un'ispezione al sito. I controlli si sono tenuti tra sabato e domenica e sono stati effettuati dai carabinieri Nas. I lotti ispezionati sono risultati con destinazione Belgio: da questo momento, tutti i lotti in uscita vengono controllati dai carabinieri. L'azienda sul caso afferma: «Al momento non sono previste esportazioni oltre ai paesi COVAX. Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino in attesa di rilascio del controllo qualità per essere inviate a COVAX come parte del nostro impegno a fornire milioni di dosi ai paesi a basso reddito: il vaccino è stato prodotto al di fuori dell'UE e portato nello stabilimento di Anagni per essere riempito in fiale».

I ritardi

Le «forti inadempienze» di AstraZeneca nella distribuzione dei vaccini nell'Unione europea sono state sottolineate anche dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. Che nel corso della mattinata ha criticato l'azienda, sottolineando che «le 120 milioni di dosi» che avrebbe dovuto consegnare nel primo trimestre da contratto, sono state tagliate a «30 milioni ma (AstraZeneca ndr.) non è nemmeno vicino a questa cifra», ha evidenziato Dombrovskis. Per quanto riguarda, invece, i 29 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca trovati nei magazzini della Catalent di Anagni, nel Frusinate, «sta alla compagnia» anglosvedese «chiarire quali intenzioni ha. Da parte nostra, possiamo solo dire che AstraZeneca è molto lontana dal rispettare gli impegni previsti nel contratto», così Dombrovskis, in conferenza stampa a Bruxelles.

Virus, vaccini AstraZeneca agli avvocati perchè è finita sotto inchiesta dirigente Asl

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato le notizie che arrivano in queste ore: «AstraZeneca 10 giorni fa prevedeva di far arrivare altre 40 mila dosi, stamani scopro che sono nemmeno 15 mila. Cosa è possibile programmare così? Il problema non vale solo per la Toscana. Il problema è che mancano i vaccini per quella che è l'aspettativa e la domanda della gente», così il presidente della Toscana Giani, intervenendo in Consiglio regionale.

Vaccino, Speranza: «Nel secondo trimestre in arrivo 50 milioni di dosi. Ok Sputnik se agenzie dicono che è sicuro»

Draghi alla Camera

«Sabato sera ricevo una telefonata dal presidente della commissione europea segnalandomi alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento della Catalent di Anagni, che infiala i vaccini. Mi si suggeriva di ordinare un'ispezione. La sera stessa ho chiesto a Speranza di inviare i Nas, che sono andati immediatamente e la mattina hanno identificato i lotti in eccesso. Sono stati bloccati e ne sono partiti due, in Belgio, alla casa madre, Astrazeneca», ha detto il premier Mario Draghi parlando alla Camera. Due dei lotti di Astrazeneca bloccati ad Anagni «sono partiti oggi per il Belgio, alla casa madre. Da dove andranno da lì non so. Intanto la sorveglianza continua per i lotti rimanenti», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA