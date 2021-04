Prenotazione vaccini Lombardia, da oggi inizia la possibilità per la fascia d'età 65-70: come fare e quale vaccino scegliere

Da oggi inizia in Lombardia la possibilità di prenotare il vaccino per chi ha un'età compresa tra i 65 e i 70 anni. Accelera la regione guidata da Attilio Fontana, che in Italia è quella che ha effettuato il maggior numero di inoculazioni per punto di somministrazione nell'ultima settimana (2.473). Un dato che è la conseguenza dell'apertura di alcuni grandi centri vaccinali (punti massivi) dove poter procedere più speditamente. Anche nel Lazio si stanno aprendo (tra pochi giorni è prevista l'apertura di un punto vaccinale a Cinecittà), ma c'è stato un rallenatamento dopo la sospensione del vaccino Johnson&Johnson.

Come prenotare il vaccino in Lombardia

Per la prenotazione è necessario collegarsi al portale della Regione Lombardia sviluppato da Poste Italiane. La piattaforma non permette di vedere qual è la data della seconda dose e quindi non consente di capire che vaccino si riceverà. Nel sito si deve inserire il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria: entrambi si trovano su quest'ultima. Nella schermata successiva si dovrà poi inserire la provincia, il comune e il CAP per individuare il centro vaccinale più vicino. Successivamente occorrerà scrivere il numero di cellulare su cui si vuole ricevere la conferma con i dati della prenotazione e la data di nascita. Una volta scelto il centro vaccinale, la data e l'orario che si preferisce si potrà confermare. E nel foglio che il sistema genera sarà indicato il tipo di vaccino, che viene assegnato a seconda della categoria: orientativamente, agli over 60 è riservato Pfizer e Moderna mentre agli altri Astrazeneca. I punti vaccinali massivi iniettanto tutti i vaccini disponibili in Italia: Pfizer, Astrazeneca e Moderna. Qui bisognerà presentarsi con il codice ricevuto il giorno indicato e si potrà anche rifiutare il vaccino che sta per essere iniettato.

I numeri delle vaccinazioni in Lombardia

L'opportunità di fissare un appuntamento per l'iniezione per i vaccini rimane aperta per gli over 80 anni (compresi i nati nel 1941), che ha un'età compresa tra 79 e i 65 anni (nati tra 1942 e 1956) e per tutti quei soggetti estremamente vulnerabili o portatori di disabilità grave. Alle 22.30 del 18 aprile le dosi di vaccini (Pfizer, Astrazeneca e Moderna) ricevute sono state 2.821.730. Di queste, 2.401.524 sono state iniettate: pari all'85%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA