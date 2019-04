Pane, i conservanti nascosti aumentano il rischio diabete

I conservanti 'nascosti' nei prodotti da forno industriali, contribuiscono ad aumentare il rischio di diabete poiché influenzano il metabolismo, provocando aumento di peso e resistenza all'insulina. In particolare, secondo una nuova ricerca pubblicata su Science Translational Medicine, ad avere questo effetto è il consumo di propionato, additivo alimentare spesso utilizzato in pane e biscotti confezionati.



Più di 400 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di diabete e alcune ricerche hanno suggerito che gli ingredienti utilizzati per la conservazione del cibo possono contribuire a diffondere questa epidemia, ma pochi studi hanno valutato queste molecole. I ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, negli Usa, si sono concentrati sul propionato, che aiuta a prevenire la formazione di muffa ed è generalmente riconosciuto come sicuro. Hanno prima somministrato questo acido grasso a catena corta ai topi e scoperto che attivava il sistema nervoso simpatico, causando un'impennata di ormoni, tra cui glucagone, norepinefrina e l'ormone FABP4. Questo a sua volta ha portato a una condizione di iperglicemia, tratto distintivo del diabete. Inoltre, il trattamento cronico dei topi con una dose di propionato di calcio equivalente alla quantità consumata dagli esseri umani ha portato a un significativo aumento di peso e insulino-resistenza.



I ricercatori hanno poi verificato i risultati su 14 persone sane: un gruppo ha ricevuto un pasto contenente un grammo di propionato e l'altro gruppo uno con placebo. Dai campioni di sangue è emerso che chi aveva consumato l'additivo aveva aumenti significativi di noradrenalina, glucagone e FABP4 subito dopo aver mangiato. « Questo studio - commenta Agostino Consoli, presidente eletto della Società italiana di Diabetologia (Sid) e ordinario di Endocrinologia all'Università di Chieti-Pescara - suggerisce che un elemento comunemente usato per prolungare la "vita commerciale" di cibi industriali può avere effetti negativi sul metabolismo umano » . Questi dati, prosegue, « individuano una nuova pista da seguire nella ricerca dei meccanismi che legano l'aumentato consumo di "processed food" (alimenti confezionati) all'aumento esponenziale della prevalenza di obesità e diabete nei paesi industrializzati e in fase di industrializzazione ». Se verranno confermati ed estesi ad altre molecole usate nella conservazione dei cibi industriali, conclude Consoli, « le colpe oggi attribuite in generale alla cattiva alimentazione moderna, potranno essere attribuite a specifici 'colpevoli' ».