Ospedale intelligente: sensori e device per monitorare il cuore quando si è a casa. Anche per i bambini

App per misurare il colesterolo, cerotti che rilevano l'elettrocardiogramma e tatuaggi in grado di trasmettere i valori di pressione, zuccheri e ossigeno nel sangue. Inizia a diffondersi, in cardiologia, l'utilizzo di dispositivi pensati per monitorare a distanza la salute del cuore dei pazienti, anche di quelli più piccoli, addirittura di pochi mesi di vita. A fare il punto sulle innovazioni applicate e su quelle in arrivo, il convegno "Cardiologia digitale 2019". Tanti i modi in cui le nuove tecnologie possono aiutare la sanità.



« Attraverso il machine learning, app collegate a sensori - spiega Fabrizio Ammirati, direttore Uoc Cardiologia dell'Ospedale Grassi di Ostia e direttore scientifico del convegno - consentono di rilevare dati clinici dei pazienti, in modo costante e preciso ». L'obiettivo finale è «u n ospedale intelligente che riservi le prestazioni ospedaliere ai pazienti affetti da patologie acute » e che gestisca gli altri « da casa grazie sensori presenti nella 'smart home' o addosso ai malati stessi » attraverso un sistema senza fili. Anche nell'ambito della telemedicina per il monitoraggio delle malattie cardiache in età pediatrica sono stati fatti grandi passi avanti. « Seguiamo 752 pazienti, su cui sono stati impiantati device stimolatori o sottocutanei per il monitoraggio dei fenomeni aritmici - afferma Fabrizio Drago, responsabile di Aritmologia dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù -. Questo ha aiutato molto la fase diagnostica perché il bimbo non è in grado di riferire sintomi ». « Sulla digitalizzazione - aggiunge Maria Pia Garavaglia, presidente Istituto Superiore di Studi Sanitari G. Cannarella - ci sono norme e finanziamenti. E la cardiologia è un esempio di settore in cui funziona ».



L'applicazione delle nuove tecnologie nel settore, tuttavia, è a macchia di leopardo. In genere, tutto il Nord Est ha dimostrato sensibilità. Non da meno sono la Lombardia e il Lazio. Fra le regioni meridionali, si è distinta la Puglia, dove una rete digitale consente il dialogo fra gli ospedali. Problemi burocratici e di natura culturale sono oggi i maggiori limiti al percorso. Ma, di contro, il costo dei dispositivi comincia ad abbassarsi e, soprattutto, si iniziano a evidenziare «i vantaggi, dal punto di vista della sostenibilità economica, di questo cambiamento di gestione della sanità » , conclude Americo Cicchetti, ordinario di Organizzazione aziendale dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Domenica 12 Maggio 2019, 16:13

