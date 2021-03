Lombardia, nuovo sistema di prenotazione per i vaccini dopo il flop. La lista dei centri vaccinali

Nuovo sistema di prenotazione dei vaccini in Lombardia. Non si proseguirà con Aria, la piattaforma che aveva dato problemi, ma ci saranno le Poste che affiancheranno i cittadini nella scelta dell'appuntamento. Al momento si poteva decidere solo il punto più vicino a quello dove si era e l'orario in cui andare, ma è tutto destinato a cambiare.

Il nuovo sistema delle Poste

Lombardia, Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Basilicata sono le Regioni che utilizzeranno il nuovo sistema sviluppato dalle Poste. Potranno prenotarsi attraverso la piattaforma tutte le persone che hanno un'età compresa tra i 60 e i 79 anni.

Come prenotarsi

Per prenotarsi basta accedere al portale e avere a portata di mano la tessera sanitaria. A questo punto bisognerà inserire il numero della stessa e il codice fiscale. Poi si aprirà una nuova schermata dove si può scegliere la sede della somministrazione e il giorno e l'orario. Ma non è possibile scegliere il vaccino. Naturlamente, ad alcune categorie come gli anziani o chi ha alcune patologie, sarà somministrato il Pfizer, mentre al resto Astrazeneca. A breve, inoltre, sarà presentato dalla Regione Lombardia il piano di vaccinazione con l'introduzione dei centri massivi. In questi saranno iniettati i farmaci al momento a disposizione (Moderna, Pfizer e Astrazeneca) e si punta così ad accelerare la somministrazione. Saranno circa 80 sparsi nella regione del capoluogo lombardo, ma, nel frattempo, si continueranno a utilizzare quelli già presenti sul territorio fino a che non esauriranno la loro funzione. Di seguito la lista:

ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (MI)

AMB. COVID CENTRO SOCIOCULT. VIZZOLO

AMB. COVID GOM NIGUARDA

AMB. COVID IPPOCRATE NIGUARDA

AMBUL. COVID OSP. MILITARE- TRENNO

AMBULATORIO COVID ABBIATEGRASSO

AMBULATORIO COVID BINASCO

AMBULATORIO COVID BOLLATE

AMBULATORIO COVID CARCERI - OPERA

AMBULATORIO COVID CARCERI - SAN VITTORE

AMBULATORIO COVID CERRO MAGGIORE

AMBULATORIO COVID CESANO BOSCONE

AMBULATORIO COVID CUGGIONO

AMBULATORIO COVID CUPOLONE (LO)

AMBULATORIO COVID FABBRICA DEL VAPORE

AMBULATORIO COVID LODI FIERA (LO)

AMBULATORIO COVID MELZO

AMBULATORIO COVID OSP. MILITARE

AMBULATORIO COVID OSP. MILITARE- PAD 12

AMBULATORIO COVID P.O. CTO

ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AMBULATORIO COVID P.O. G. PINI

ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AMBULATORIO COVID PAL. SPORT CODOGNO (LO)

AMBULATORIO COVID PO FBF

AMBULATORIO COVID PO MELLONI

AMBULATORIO COVID PO PASSIRANA

AMBULATORIO COVID PO S.ANGELO LOD. (LO)

AMBULATORIO COVID PO SACCO

AMBULATORIO COVID SESTO S. G.

AMBULATORIO COVID TREZZO SULL'ADDA

AMBULATORIO COVID VIZZOLO

AMBULATORIO S.PAOLO ONCOLOGIA

AMBULATORIO S.PAOLO PNEUMOLOGIA

AMBULATORIO VACCINO COVID CARCERI

CASA DI CURA AMBROSIANA SPA-CESANO B.

CASA DI RIPOSO DON FELICE COZZI

CASA RIP. FAMAGOSTA

CDI BIONICS VIA FOLLI

CENTRO DIAGNOSTICO E DI RICERCA PIOLTELLO

CENTRO VACCINALE FIORDALISO

CENTRO VACCINALE HUMANITAS

CENTRO VACCINALE MURAT

CV BESTA E TUMORI

CV GORGONZOLA

CV P. O. SAN CARLO

CV POLICLINICO FIERA

CV POLICLINICO FIERA DUE

CV S. PAOLO MAL. INFETTIVE

CV SAN GIULIANO MILANESE

FOND.IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI"MILANO

FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

HUB COVID LEGNANO

HUB COVID MAGENTA

I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO

IRCCS MULTIMEDICA - MILANO

IRCCS OSPEDALE CAPITANIO

IST.AUXOLOGICO ITAL.-I.S. S.MICHELE-MILANO

IST.AUXOLOGICO ITALIANO-I.S. S.LUCA-MILANO

IST.CLINICO S.AMBROGIO SPA-MILANO

IST.CLINICO S.SIRO SPA-MILANO

ISTITUTO GERIATRICO MILANESE

ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA 2

MMG - LAURI DAVIDE LUIGI MARIA

MMG - PANARESE ROBERTO

MULTIMEDICA MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

RSA ANNA SIRONI

RSA MATER FIDELIS

RSA PIO ALBERGO TRIVULZIO

RSA SAN LUIGI

RSA SAN PIETRO

RSA SENAGO

SAN RAFFAELE TURRO

WELFARE ITALIA SOLARI 6 - POLIAMBULATORIO

ATS INSUBRIA (VA)

AMBULATORIO COVID BUSTO A.

AMBULATORIO COVID GALLARATE

AMBULATORIO COVID LONATE P.LO

AMBULATORIO COVID MENAGGIO (CO)

AMBULATORIO COVID OSPEDALE ANGERA

AMBULATORIO COVID OSPEDALE CIRCOLO

AMBULATORIO COVID OSPEDALE CITTIGLIO

AMBULATORIO COVID OSPEDALE LUINO

AMBULATORIO COVID OSPEDALE TRADATE

AMBULATORIO COVID SARONNO

AMBULATORIO COVID STRUTTURE RESIDENZIALI

AMBULATORIO COVID VARESE

AMBULATORIO COVID VIA NAPOLEONA (CO)

C.O.F. LANZO HOSPITAL - ALTA VALLE INTELVI

CASA DI CURA MATER DOMINI - CASTELLANZA

CASA DI CURA VILLA S. BENEDETTO-ALBESE (CO)

CASA DI RIPOSO S.GAETANO

CV LARIO_FIERE (CO)

CV MOBILE DOMICIL. MEDICI DI BASE COMO

IST.CLINICO VILLA APRICA SPA-COMO

OSP. SACRA FAMIGLIA - F.B.F. - ERBA

RSA "VILLAGGIO AMICO"

RSA CALICANTUS SRL

RSA FONDAZIONE VELINI TRADATE

ATS MONTAGNA

AMB. COVID PVO_ESINE 01 (BS)

AMBULATORIO COVID BORMIO (SO)

AMBULATORIO COVID VILLA DI TIRANO (SO)

PVT_CAPO DI PONTE COVID_01 (BS)

PVT_PISOGNE COVID_01 (BS)

AMB COVID ATS BRIANZA - MONZA (MB)

AMB COVID ATS BRIANZA - OGGIONO (LC)

AMBUL. COVID OSP.VIMERCATE_ DESIO (MB)

AMBULATORIO COVID CAB (LC)

AMBULATORIO COVID CARATE (MB)

AMBULATORIO COVID INTROBIO (LC)

AMBULATORIO COVID LECCO (LC)

AMBULATORIO COVID MERATE (LC)

AMBULATORIO COVID MONZA (MB)

AMBULATORIO COVID OSPEDALE VECCHIO (MB)

AMBULATORIO GMV COVID (LC)

CASA DI CURA G.B. MANGIONI - LECCO (LC)

CASA DI CURA POLICLINICO - MONZA (MB)

CENTRO VACCINALE AUXOLOGICO MEDA (MB)

CV CASA CIRCONDARIALE MONZA (MB)

ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA-MONZA (MB)

ATS BERGAMO

AMBULAT. COVID GROPPINO PIARIO

AMBULATORIO COVID ANTEGNATE

AMBULATORIO COVID BERGAMO

AMBULATORIO COVID CARCERE BERGAMO

AMBULATORIO COVID FIERA BERGAMO

AMBULATORIO COVID P.O. ALZANO

AMBULATORIO COVID SPIRANO

CASA ALBERGO MARIA IMMACOLATA ONLUS

CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO - BERGAMO

CASA DI CURA S. FRANCESCO - BERGAMO

CENTRO COMMERCIALE MAPELLO

CENTRO TERRITOR. CUS DALMINE

CV COVID CHIUDUNO

CV COVID CLUSONE

FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS

FONDAZIONE ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA GERA D'ADDA ONLUS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE

HABILITA IST.CLINICO-OSP.LE DI SARNICO

HABILITA POLIAMBULATORIO CLUSONE

HUMANITAS GAVAZZENI

ISTITUTO CLINICO QUARENGHI SRL

OSPEDALE S.ISIDORO - TRESCORE B.

PARROCCHIA S. LORENZO OPERA PIA CARITAS RSA CASA MONS. G. SPERANZA

POLICLINICO SAN MARCO - OSIO SOTTO

POLICLINICO SAN PIETRO - PONTE S. PIETRO

TREVIGLIO FIERA COVID

ATS BRESCIA

AMBULATORIO COVID DESENZANO

AMBULATORIO COVID GAVARDO PALAFIERA

AMBULATORIO COVID LENO PALAZZ. SPORT

AMBULATORIO COVID LONATO PALAZZ. SPORT

AMBULATORIO COVID MANERBIO

AMBULATORIO COVID MANERBIO POLIVALENTE

AMBULATORIO COVID PVO CHIARI

CASA DI CURA S.CAMILLO

COVID CHIARI

COVID ISEO

FOND. CASA DI RIPOSO DI GHEDI ONLUS

FONDAZIONE POLIAMBULANZA - BRESCIA

FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS

IRCCS S.GIOVANNI DI DIO-FBF- BRESCIA

IST.CLIN. CITTA' DI BRESCIA - BRESCIA

ISTITUTO CLINICO S. ANNA - BRESCIA

ISTITUTO CLINICO S. ROCCO S.P.A. - OME

POLIAMBULATORIO RAPHAEL - LAUDATO SÌ

PVO COVID OSPEDALE GARDONE V.T.

PVT CASA CIRCONDARIALE BRESCIA

PVT COVID SAREZZO

PVT COVID BRESCIA CENTRO

PVT COVID BRESCIA VIA ACERBI

PVT COVID RONCADELLE

RESIDENZA ANNI AZZURRI REZZATO

RSA - FONDAZIONE DON A.COLOMBO ONLUS

RSA LORENZO E GIANNA ZIROTTI

RSA LUZZAGO

ATS VAL PADANA

AMBULATORIO COVID ASOLA (MN)

AMBULATORIO COVID ASOLA CENTRO ANZIANI (MN)

AMBULATORIO COVID BORGO MANTOVANO (MN)

AMBULATORIO COVID P.O. CREMA

CASA DI CURA ANCELLE DELLA CARITA'-CR

CV COVID AVIS CASALMAGGIORE

CV COVID CREMONA

CV COVID DIALISI CREMONA

CV COVID FIERA CREMONA

CV OSPEDALE MANTOVA

FOND.BENEFATTORI CREMASCHI (CR)

FOND.BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS (CR)

FONDAZIONE RSA DI SONCINO-ONLUS (CR)

OSP. SAN PELLEGRINO - CASTIGLIONE D/S (MN)

OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. (MN)

RSA A ISTITUTO OSPEDALIERO (CR)

RSA ISABELLA D'ESTE (MN)

SANITAS DIAGNOSTICA (CR)

ATS PAVIA

CASA DI CURA VILLA ESPERIA

CV COVID AUSER VOGHERA

CV COVID SAN MATTEO

CV COVID SAN MATTEO-AZ-PAD 5_2

CV COVID SAN MATTEO-PAD 5

CV COVID VIGEVANO

CV STRADELLA VULNERABILI

CV VIGEVANO VULNERABILI

CV VOGHERA VULNERABILI

FOND.IST.NEUROL.C.MONDINO-PAVIA

HUB COVID VIGEVANO

HUB COVID VOGHERA

IST.DI CURA CITTA'DI PAVIA

ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO

MAGAZZINO ATS DI PAVIA

R.S.A. S. MARTINO

R.S.A. VILLA ANTEA

R.S.D. RES.DIS.FIS. IL CASTELLO

