Lombardia, nuovo sistema di prenotazione per i vaccini dopo il flop. La lista dei centri vaccinali

Nuovo sistema di prenotazione dei vaccini in Lombardia. Non si proseguirà con Aria, la piattaforma che aveva dato problemi, ma ci saranno le Poste che affiancheranno i cittadini nella scelta dell'appuntamento. Al momento si poteva decidere solo il punto più vicino a quello dove si era e l'orario in cui andare, ma è tutto destinato a cambiare.
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Il nuovo sistema delle Poste
Lombardia, Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Basilicata sono le Regioni che utilizzeranno il nuovo sistema sviluppato dalle Poste. Potranno prenotarsi attraverso la piattaforma tutte le persone che hanno un'età compresa tra i 60 e i 79 anni.
Come prenotarsi
Per prenotarsi basta accedere al portale e avere a portata di mano la tessera sanitaria. A questo punto bisognerà inserire il numero della stessa e il codice fiscale. Poi si aprirà una nuova schermata dove si può scegliere la sede della somministrazione e il giorno e l'orario. Ma non è possibile scegliere il vaccino. Naturlamente, ad alcune categorie come gli anziani o chi ha alcune patologie, sarà somministrato il Pfizer, mentre al resto Astrazeneca. A breve, inoltre, sarà presentato dalla Regione Lombardia il piano di vaccinazione con l'introduzione dei centri massivi. In questi saranno iniettati i farmaci al momento a disposizione (Moderna, Pfizer e Astrazeneca) e si punta così ad accelerare la somministrazione. Saranno circa 80 sparsi nella regione del capoluogo lombardo, ma, nel frattempo, si continueranno a utilizzare quelli già presenti sul territorio fino a che non esauriranno la loro funzione. Di seguito la lista:
ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (MI)
AMB. COVID CENTRO SOCIOCULT. VIZZOLO
AMB. COVID GOM NIGUARDA
AMB. COVID IPPOCRATE NIGUARDA
AMBUL. COVID OSP. MILITARE- TRENNO
AMBULATORIO COVID ABBIATEGRASSO
AMBULATORIO COVID BINASCO
AMBULATORIO COVID BOLLATE
AMBULATORIO COVID CARCERI - OPERA
AMBULATORIO COVID CARCERI - SAN VITTORE
AMBULATORIO COVID CERRO MAGGIORE
AMBULATORIO COVID CESANO BOSCONE
AMBULATORIO COVID CUGGIONO
AMBULATORIO COVID CUPOLONE (LO)
AMBULATORIO COVID FABBRICA DEL VAPORE
AMBULATORIO COVID LODI FIERA (LO)
AMBULATORIO COVID MELZO
AMBULATORIO COVID OSP. MILITARE
AMBULATORIO COVID OSP. MILITARE- PAD 12
AMBULATORIO COVID P.O. CTO
ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AMBULATORIO COVID P.O. G. PINI
ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AMBULATORIO COVID PAL. SPORT CODOGNO (LO)
AMBULATORIO COVID PO FBF
AMBULATORIO COVID PO MELLONI
AMBULATORIO COVID PO PASSIRANA
AMBULATORIO COVID PO S.ANGELO LOD. (LO)
AMBULATORIO COVID PO SACCO
AMBULATORIO COVID SESTO S. G.
AMBULATORIO COVID TREZZO SULL'ADDA
AMBULATORIO COVID VIZZOLO
AMBULATORIO S.PAOLO ONCOLOGIA
AMBULATORIO S.PAOLO PNEUMOLOGIA
AMBULATORIO VACCINO COVID CARCERI
CASA DI CURA AMBROSIANA SPA-CESANO B.
CASA DI RIPOSO DON FELICE COZZI
CASA RIP. FAMAGOSTA
CDI BIONICS VIA FOLLI
CENTRO DIAGNOSTICO E DI RICERCA PIOLTELLO
CENTRO VACCINALE FIORDALISO
CENTRO VACCINALE HUMANITAS
CENTRO VACCINALE MURAT
CV BESTA E TUMORI
CV GORGONZOLA
CV P. O. SAN CARLO
CV POLICLINICO FIERA
CV POLICLINICO FIERA DUE
CV S. PAOLO MAL. INFETTIVE
CV SAN GIULIANO MILANESE
FOND.IRCCS "ISTIT.NAZ.LE TUMORI"MILANO
FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
HUB COVID LEGNANO
HUB COVID MAGENTA
I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO
IRCCS MULTIMEDICA - MILANO
IRCCS OSPEDALE CAPITANIO
IST.AUXOLOGICO ITAL.-I.S. S.MICHELE-MILANO
IST.AUXOLOGICO ITALIANO-I.S. S.LUCA-MILANO
IST.CLINICO S.AMBROGIO SPA-MILANO
IST.CLINICO S.SIRO SPA-MILANO
ISTITUTO GERIATRICO MILANESE
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA 2
MMG - LAURI DAVIDE LUIGI MARIA
MMG - PANARESE ROBERTO
MULTIMEDICA MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
RSA ANNA SIRONI
RSA MATER FIDELIS
RSA PIO ALBERGO TRIVULZIO
RSA SAN LUIGI
RSA SAN PIETRO
RSA SENAGO
SAN RAFFAELE TURRO
WELFARE ITALIA SOLARI 6 - POLIAMBULATORIO
ATS INSUBRIA (VA)
AMBULATORIO COVID BUSTO A.
AMBULATORIO COVID GALLARATE
AMBULATORIO COVID LONATE P.LO
AMBULATORIO COVID MENAGGIO (CO)
AMBULATORIO COVID OSPEDALE ANGERA
AMBULATORIO COVID OSPEDALE CIRCOLO
AMBULATORIO COVID OSPEDALE CITTIGLIO
AMBULATORIO COVID OSPEDALE LUINO
AMBULATORIO COVID OSPEDALE TRADATE
AMBULATORIO COVID SARONNO
AMBULATORIO COVID STRUTTURE RESIDENZIALI
AMBULATORIO COVID VARESE
AMBULATORIO COVID VIA NAPOLEONA (CO)
C.O.F. LANZO HOSPITAL - ALTA VALLE INTELVI
CASA DI CURA MATER DOMINI - CASTELLANZA
CASA DI CURA VILLA S. BENEDETTO-ALBESE (CO)
CASA DI RIPOSO S.GAETANO
CV LARIO_FIERE (CO)
CV MOBILE DOMICIL. MEDICI DI BASE COMO
IST.CLINICO VILLA APRICA SPA-COMO
OSP. SACRA FAMIGLIA - F.B.F. - ERBA
RSA "VILLAGGIO AMICO"
RSA CALICANTUS SRL
RSA FONDAZIONE VELINI TRADATE
ATS MONTAGNA
AMB. COVID PVO_ESINE 01 (BS)
AMBULATORIO COVID BORMIO (SO)
AMBULATORIO COVID VILLA DI TIRANO (SO)
PVT_CAPO DI PONTE COVID_01 (BS)
PVT_PISOGNE COVID_01 (BS)
AMB COVID ATS BRIANZA - MONZA (MB)
AMB COVID ATS BRIANZA - OGGIONO (LC)
AMBUL. COVID OSP.VIMERCATE_ DESIO (MB)
AMBULATORIO COVID CAB (LC)
AMBULATORIO COVID CARATE (MB)
AMBULATORIO COVID INTROBIO (LC)
AMBULATORIO COVID LECCO (LC)
AMBULATORIO COVID MERATE (LC)
AMBULATORIO COVID MONZA (MB)
AMBULATORIO COVID OSPEDALE VECCHIO (MB)
AMBULATORIO GMV COVID (LC)
CASA DI CURA G.B. MANGIONI - LECCO (LC)
CASA DI CURA POLICLINICO - MONZA (MB)
CENTRO VACCINALE AUXOLOGICO MEDA (MB)
CV CASA CIRCONDARIALE MONZA (MB)
ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA-MONZA (MB)
ATS BERGAMO
AMBULAT. COVID GROPPINO PIARIO
AMBULATORIO COVID ANTEGNATE
AMBULATORIO COVID BERGAMO
AMBULATORIO COVID CARCERE BERGAMO
AMBULATORIO COVID FIERA BERGAMO
AMBULATORIO COVID P.O. ALZANO
AMBULATORIO COVID SPIRANO
CASA ALBERGO MARIA IMMACOLATA ONLUS
CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO - BERGAMO
CASA DI CURA S. FRANCESCO - BERGAMO
CENTRO COMMERCIALE MAPELLO
CENTRO TERRITOR. CUS DALMINE
CV COVID CHIUDUNO
CV COVID CLUSONE
FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS
FONDAZIONE ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA GERA D'ADDA ONLUS
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE
HABILITA IST.CLINICO-OSP.LE DI SARNICO
HABILITA POLIAMBULATORIO CLUSONE
HUMANITAS GAVAZZENI
ISTITUTO CLINICO QUARENGHI SRL
OSPEDALE S.ISIDORO - TRESCORE B.
PARROCCHIA S. LORENZO OPERA PIA CARITAS RSA CASA MONS. G. SPERANZA
POLICLINICO SAN MARCO - OSIO SOTTO
POLICLINICO SAN PIETRO - PONTE S. PIETRO
TREVIGLIO FIERA COVID
ATS BRESCIA
AMBULATORIO COVID DESENZANO
AMBULATORIO COVID GAVARDO PALAFIERA
AMBULATORIO COVID LENO PALAZZ. SPORT
AMBULATORIO COVID LONATO PALAZZ. SPORT
AMBULATORIO COVID MANERBIO
AMBULATORIO COVID MANERBIO POLIVALENTE
AMBULATORIO COVID PVO CHIARI
CASA DI CURA S.CAMILLO
COVID CHIARI
COVID ISEO
FOND. CASA DI RIPOSO DI GHEDI ONLUS
FONDAZIONE POLIAMBULANZA - BRESCIA
FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS
IRCCS S.GIOVANNI DI DIO-FBF- BRESCIA
IST.CLIN. CITTA' DI BRESCIA - BRESCIA
ISTITUTO CLINICO S. ANNA - BRESCIA
ISTITUTO CLINICO S. ROCCO S.P.A. - OME
POLIAMBULATORIO RAPHAEL - LAUDATO SÌ
PVO COVID OSPEDALE GARDONE V.T.
PVT CASA CIRCONDARIALE BRESCIA
PVT COVID SAREZZO
PVT COVID BRESCIA CENTRO
PVT COVID BRESCIA VIA ACERBI
PVT COVID RONCADELLE
RESIDENZA ANNI AZZURRI REZZATO
RSA - FONDAZIONE DON A.COLOMBO ONLUS
RSA LORENZO E GIANNA ZIROTTI
RSA LUZZAGO
ATS VAL PADANA
AMBULATORIO COVID ASOLA (MN)
AMBULATORIO COVID ASOLA CENTRO ANZIANI (MN)
AMBULATORIO COVID BORGO MANTOVANO (MN)
AMBULATORIO COVID P.O. CREMA
CASA DI CURA ANCELLE DELLA CARITA'-CR
CV COVID AVIS CASALMAGGIORE
CV COVID CREMONA
CV COVID DIALISI CREMONA
CV COVID FIERA CREMONA
CV OSPEDALE MANTOVA
FOND.BENEFATTORI CREMASCHI (CR)
FOND.BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS (CR)
FONDAZIONE RSA DI SONCINO-ONLUS (CR)
OSP. SAN PELLEGRINO - CASTIGLIONE D/S (MN)
OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. (MN)
RSA A ISTITUTO OSPEDALIERO (CR)
RSA ISABELLA D'ESTE (MN)
SANITAS DIAGNOSTICA (CR)
ATS PAVIA
CASA DI CURA VILLA ESPERIA
CV COVID AUSER VOGHERA
CV COVID SAN MATTEO
CV COVID SAN MATTEO-AZ-PAD 5_2
CV COVID SAN MATTEO-PAD 5
CV COVID VIGEVANO
CV STRADELLA VULNERABILI
CV VIGEVANO VULNERABILI
CV VOGHERA VULNERABILI
FOND.IST.NEUROL.C.MONDINO-PAVIA
HUB COVID VIGEVANO
HUB COVID VOGHERA
IST.DI CURA CITTA'DI PAVIA
ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO
MAGAZZINO ATS DI PAVIA
R.S.A. S. MARTINO
R.S.A. VILLA ANTEA
R.S.D. RES.DIS.FIS. IL CASTELLO
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 20:03
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