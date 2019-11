febbre

Dengue

, nuovo caso in Italia: il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha ordinato per omani una disinfestazione per un caso di Dengue in via Padre Pio da Pietralcina, nella città toscana. La, più conosciuta semplicemente come Dengue, è una malattia infettiva tropicale causata dal virus Dengue appunto e si presenta con febbre, cefalea, dolori muscolari e articolari e il caratteristico esantema simile a quello del morbillo.comprende: via della Romita, Via Napoli dal civico 34 al civico 50, fino all'incrocio con Via Carlo Marx; Via Palermo; Via Padre Pio da Pietralcina; Via Carlo Marx dall'incrocio tra Via Napoli e Via Siena (lato giardini pubblici); Via Trieste fino all'incrocio con Via Siena; Via Alessandro Ferrarini, fino all'incrocio con Via del Castagno; Via Siena, tra Via della Romita e Via Trieste. Il sindaco ha predisposto un'ordinanza contingibile e urgente per provvedere alla disinfestazione delle zone interessate a seguito di un accertamento da parte della Asl. La disinfestazione con trattamento adulticida abbattente nei confronti della zanzara tigre (Aedes albopictus) sia su suolo pubblico che privato, sia spaziale che nei pozzetti, si terrà domani, giovedì 7 novembre dalle 7,30 e non oltre le 15.