Covid, il bollettino: 8.085 nuovi casi e 201 vittime. Aumentano i positivi (+233)

Covid Italia, il bollettino di oggi 13 maggio 2021. Sono 8.085 i contagiati e 201 morti. Mentre 14.295 guariti. Si abbassano le terapie intensive (-99) e i ricoveri (-672). Sono stati effettuati 287.026 tamponi. Il tasso di positività è al 2,8% (+0,3%) . E sono 25.431.022 le dosi di vaccino somministrate in totale.

I nuovi contagi da Covid-19, circa 200 in più rispetto a ieri, con 287mila tamponi (-17mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 201 decessi (-61) e un tasso di positività al 2,8% (+0,3%). In Lombardia sono stati rilevati 1.396 nuovi casi, in Campania 1.110 e in Piemonte 706. Gli attualmente contagiati sono 346.008 (-6mila) con 13.680 ricoverati con sintomi (-672) e 1.893 in terapia intensiva (-99). Restano in isolamento domiciliare 330mila pazienti mentre sono 14.295 le persone dimesse o guarite.

I dati delle Regioni

Lombardia

Secondo il quotidiano bollettino diramato oggi dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, la provincia di Milano è quella con il maggior numero di nuovi casi, sono infatti 431 di cui 166 a Milano città, seguita dai 161 di Brescia e dai 129 della provincia di Monza e Brianza che ne conta 129. Varese ne segnala invece 128, Bergamo 127 e Como 122. Nell'ordine delle decine le altre province. Pavia registra infatti 66 nuovi positivi, Cremona 47, Lecco 46 e Mantova 45. Infine Sondrio si ferma a 36 casi più di ieri e Lodi a 15.

Campania

Sono 1.110 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall'analisi di 18.701 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 5,93%. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 24 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania da inizio pandemia è 6.773. I nuovi guariti sono 2.054. In Campania sono 105 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.285 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Lazio

Nel Lazio 35.145 casi positivi attuali, in totale 291.448 guariti e 7.977 morti Roma, 13 mag - (Nova) - Ad oggi nel Lazio sono 35.145 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 33.323 in isolamento domiciliare. Mentre 1.822 persone sono ricoverate, 233 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 7.977 persone sono decedute e 291.448 guarite. In totale sono stati esaminati 334.570 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

Puglia

Calano rispetto a ieri i nuovi casi positivi al covid 19 oggi in Puglia a fronte di una flessione contestuale del numero di test. Si registra una flessione, seppur lieve, dei decessi. È sempre molto alto il dato dei nuovi guariti e, pertanto, diminuisce in modo consistente quello degli attuali positivi e dei ricoverati. È incoraggiante il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute.

Su 9.160 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 554 contagi: 141 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia Bat, 101 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 89 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi erano 615 su 10.932 test. Sono stati registrati 31 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 36. In tutto hanno perso la vita 6.219 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.354.067 test. Sono 198.273 i pazienti guariti mentre ieri erano 196.496 (+1.777). I casi attualmente positivi sono 40.295 mentre ieri erano 41.549 (-1.254). I pazienti ricoverati sono 1.383 mentre ieri erano 1.476 (-93). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 244.787 così suddivisi: 93.105 nella provincia di Bari; 24.365 nella provincia di Bat; 18.549 nella provincia di Brindisi; 43.935 nella provincia di Foggia; 25.275 nella provincia di Lecce; 38.396 nella provincia di Taranto;785 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 378.060 casi di positività, 618 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.936 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 55 anni in su, mentre da oggi è possibile candidarsi alla vaccinazione per la fascia di età 50-54 (i nati dal 1967 al 1971 compresi).

Veneto

Il Veneto registra 468 nuovi contagi Covid-19 nelle ultime 24 ore e 9 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 419.105, quello delle vittime a 11.469. I soggetti positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 17.111 (-524). Scende ancora il numero dei malati Covid ricoverati negli ospedali, 1.081 (-36), dei quali 946 (-33) nei normali reparti medici e 135 (-3) nelle terapie intensive.

