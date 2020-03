I campioni del Mondo di calcio 2006 in campo con la Croce Rossa

I Campioni del mondo 2006 scendono di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana e aiutare l'Italia in emergenza Coronavirus. L'iniziativa si chiama 'Be Champion against Covid 19-Uniti, vinceremo ancora.



Al momento sono stati raccolti 116.820 euro su un obiettivo prefissato di 1 milione di euro. Una campagna lanciata dall'ex capitano Fabio Cannavaro con gli altri azzurri: «Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla CroceRossaItaliana per aiutare il nostro Paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!» Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 23:15

