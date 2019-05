Allarme sonno, il tecnostress minaccia il riposo sempre di più

Tecnostressati, dipendenti da tablet e smartphone che ci fanno compagnia fino a notte fonda tramutandosi in incubi hi-tech sotto le lenzuola. Sono gli stili di vita moderni la prima minaccia al sonno degli italiani. Risultato: «Il modo in cui conduciamo le nostre vite nel mondo occidentale ha portato a un aumento significativo dei pazienti con ipersonnia, cioè eccessiva sonnolenza diurna, e insonnia», avverte Gianfranco Parati, cardiologo e direttore scientifico dell'Istituto Auxologico italiano. Questi e altri tormenti che 'ammalanò il sonno saranno al centro di un vertice tra i maggiori specialisti internazionali del settore, sabato 18 maggio a Milano.



La metropoli che in quanto tale non dorme mai diventerà paradossalmente capitale europea del sonno sano per un giorno, spiegano i promotori dell'evento. A ospitare per la prima volta in Italia il 'Clinical Update Sleep', alla sua quarta edizione, è il Centro di medicina del sonno dell'Auxologico. Si parlerà di novità mediche, diagnostiche, terapeutiche, ma anche di apparecchiature per favorire un sonno sano. Si parlerà di una specialità medica - la medicina del sonno - che coinvolge specialisti dedicati provenienti dalla cardiologia, dalla pneumologia, dalla neurologia, e centri dedicati. Il sonno va controllato, tutelato, assicurano gli esperti. Può essere sintomo, ma anche concausa di malattie, a livello cardiocircolatorio e respiratorio ad esempio. Le ricadute di un sonno alterato o addirittura malato possono essere importanti.



«L'associazione ad esempio tra obesità con apnea ostruttiva del sonno e respirazione disturbata dal sonno, sottolinea l'importanza del sonno nella salute pubblica - ragiona Parati - Tuttavia, i disturbi del sonno rimangono sotto-riconosciuti dalla comunità medica, in gran parte a causa della mancata discussione dei pazienti sulla loro qualità del sonno. L'aggiornamento clinico che abbiamo chiamato per l'occasione Auxosleep, esaminerà le ultime ricerche in questo campo ». Sabato 18 Maggio 2019, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA