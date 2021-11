Virus sinciziale tra i bambini, Gaslini di Genova: «10 volte più ricoveri rispetto al Covid»

«In queste settimane il rapporto in termini di numero di ricoveri» tra i bambini per «Rsv, il virus respiratorio sinciziale, e Covid-19 è di circa 10 a 1». I piccoli che finiscono in ospedale per Rsv sono quindi 10 volte più di quelli che necessitano di ricovero per infezione da coronavirus Sars-CoV-2. Lo dichiara Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell'Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova, sottolineando che «l'ospedale sta attivando misure per garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza medica, anche attraverso una rimodulazione delle attività di ricovero programmate».

Covid e virus sinciziale, la situazione al Gaslini di Genova

«In riferimento a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa in merito al numero dei ricoveri di neonati con Covid-19» al Gaslini, dall'ospedale precisano che «il numero di 6 neonati è da riferirsi ai ricoveri totali registrati negli ultimi 30 giorni. In data odierna, i bambini ricoverati» per Covid «sono 2: uno di circa 3 anni e uno di circa 3 mesi. In entrambi i casi le condizioni cliniche non destano, al momento, preoccupazione. Questo dato conferma, pur in presenza di un aumento della incidenza dei casi di Covid-19 nella popolazione ligure e in particolar modo nella popolazione pediatrica - evidenziano dall'Irccs - che la gravità clinica» di Covid «nell'età pediatrica risulta sempre molto bassa. L'ospedale, in accordo con Alisa», l'Azienda sanitaria della Regione, «dispone di un puntale sistema di monitoraggio per l'andamento dell'infezione nella popolazione pediatrica della Liguria, che dimostra una tendenza all'incremento della diffusione dell'infezione nella popolazione pediatrica, e in particolare nella fascia 6-13 anni». Ma «in questo stesso periodo - rimarca appunto Spiazzi - si sta anche osservando un incremento delle infezioni da Rsv, che sta richiedendo un particolare impegno assistenziale, presso il Pronto soccorso e i reparti di ricovero dell'ospedale».

Vaccino antinfluenzale

«Gli stessi dati» relativi all'emergenza virus sinciziale «si stanno registrando su tutto il territorio nazionale - ricordano dal Gaslini - Il quadro è quello di in un'infezione respiratoria, che può diventare importante nei più piccoli (bronchiolite) e sovente richiede un periodo di osservazione e trattamento in ospedale». Il direttore sanitario dell'Istituto genovese avverte infine che «l'arrivo della stagione influenzale potrebbe complicare ulteriormente il quadro clinico epidemiologico: anche per questa ragione riteniamo importante consigliare la vaccinazione antinfluenzale anche in età pediatrica».

