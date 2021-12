Variante Omicron meno pericolosa? Bassetti: «Ha acquisito un 'pezzetto' del virus del raffreddore comune»

di

Secondo l'ultimo rapporto dell'Ecdc i casi di variante Omicron attualmente confermati in Europa presenterebbero sintomi lievi o addirittura asintomatici, senza alcun decesso. Vuol dire che il nuovo ceppo sudafricano è meno pericoloso della variante Delta e delle precedenti mutazioni del Covid? Gli scienziati di tutto il mondo raccomandano prudenza e stanno portando avanti studi per ottenere delle risposte nel più breve tempo possibile. Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale policlinico San Martino di Genova, Omicron avrebbe acquisito un 'pezzetto' del virus del raffreddore comune e per questo motivo presenterebbe sintomi più lievi.

Omicron e quel 'pezzetto' del virus del raffreddore

«Dopo poco più di una settimana da quando è diventata famosa in tutto il mondo - ha scritto su Facebook Bassetti - grazie a ricercatori del Massachusetts sappiamo qualcosa in più sulla variante Omicron. La nuova variante che ha terrorizzato forse ingiustamente il mondo, ha acquisito un 'pezzetto' del virus del raffreddore comune. Ecco spiegato perché darebbe quadri clinici più lievi, rispetto alla Delta, molto simili al raffreddore».

LO STUDIO

«Un virus più umano»

«Omicron grazie a questa aggiunta di materiale genetico del virus del raffreddore è più 'umana' e meno animale rispetto al SarsCoV2 iniziale. Per questo sfugge più facilmente al nostro sistema immunitario che non la riconosce come totalmente estranea - ha aggiunto l'infettivologo -. Si tratta di una ricerca molto interessante che, se confermata, dimostrerebbe per la prima volta che il virus del Covid si sta spontaneamente indebolendo perdendo la sua forza iniziale di causare malattie gravi. A questo punto c'è quasi da sperare che la omicron soppianti la Delta e le altre precedenti varianti. Sarà anche forse più contagiosa, ma se assomiglia così tanto al raffreddore…» .

