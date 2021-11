Omicron, primo caso in Italia: «Un campano atterrato a Milano dal Mozambico, 5 persone in isolamento»

di

Variante Omicron, confermato il primo caso in Campania: «Si tratta di un uomo tornato dal Mozambico, e 5 persone del suo nucleo familiare sono in isolamento». Identificata, dunque, una sequenza riconducibile alla variante Omicron in un paziente nella piattaforma ICoGen nell'ambito delle attività di sequenziamento genomico SarS-CoV2 della rete coordinata dall'Iss. Il genoma è stato sequenziato presso il Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano da un campione positivo di un soggetto proveniente dal Mozambico. Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute e sono residenti in Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere i risultati genomici.

Era vaccinato con due dosi

Era vaccinato con due dosi il professionista campano, dipendente di una azienda internazionale, rientrato nei giorni scorsi dal Mozambico e risultato positivo al Covid con una sequenza genomica riconducibile - ha resto noto l'Iss - alla variante Omicron. Lo si apprende da fonti qualificate della sanità campana. Le stesse fonti sottolineano che l'uomo è paucisintomatico e che le sue condizioni al momento non destano alcuna preoccupazione.

Aereo atterrato a Milano, l'uomo sottoposto al tampone allo sbarco

Il paziente campano positivo al Covid 19 e sul quale è stata identificata una sequenza riconducibile alla variante Omicron, è rientrato in Italia alcuni giorni fa dal Mozambico con un aereo atterrato a Milano. Allo sbarco l'uomo è stato sottoposto a tampone risultato successivamente positivo. L'allarme di questi giorni sui viaggiatori di rientro dall'Africa australe ha acceso i riflettori sul suo caso, facendo partire riscontri più approfonditi su di lui e sui suoi familiari, residenti in Campania.

Iss: nessun contatto in Lombardia del paziente

Al momento non sono stati identificati contatti positivi in Lombardia del paziente della Campania in cui è stata identificata una sequenza riconducibile alla variante Omicron. Lo rende noto l'Istituto superiore di Sanità che coordina la rete di cui fa parte la piattaforma ICoGen nell'ambito delle attività di sequenziamento genomico di SarS-CoV2.

Primo caso in Campania

La variante Omicron è, dunque, sbarcata in Italia. Un cittadino campano, di ritorno dall'Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone. Lievi i sintomi riscontrati. I pazienti e tutti i loro contatti, rende noto la Regione, sono stati posti in isolamento prudenziale.

Omicron, perché si chiama così? L'Oms ha saltato "Nu" e "Xi" (ed evitato uno sgarbo alla Cina)

Variante Omicron, il suo viaggio in Europa: «La donna contagiata in Belgio non aveva collegamenti con l'Africa e non era vaccinata»

De Luca: «Controlli sull'uso della mascherina»

Sottolinea il governatore De Luca: «Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza». Serve «massimo controllo da parte delle forze dell'ordine e delle polizie municipali» sul rispetto dell'ordinanza regionale che prescrive l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e anche all'aperto dove non sia garantito il distanziamento, dice ancora De Luca.

«Anche questo episodio - ricorda De Luca - ci invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall'uso della mascherina che in Campania - è giusto ricordarlo - è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all'aperto dove non è garantito il distanziamento».

VACCINI AI BAMBINI - «Mentre cercheremo di capire come andrà con la nuova variante Omicron, avanti tutta con la vaccinazione. Niente panico ma precauzioni sì»: lo sostiene la virologa dell'Università di Bari, Maria Chironna, responsabile della rete dei laboratori anti Covid della Regione Puglia. «È noto - scrive su Facebook - che i virus, soprattutto quelli con genoma ad RNA, possono mutare e darci dei grattacapi. Ora si tratta di capire che ruolo potrà avere questa nuova variante sull'andamento della pandemia». «E' chiaro - prosegue - che seguire il virus, per capire come si evolverà, è fondamentale per potergli sbarrare la strada. Pare sia in grado di causare reinfezioni con una maggiore frequenza rispetto alle altre» varianti. «Ad ora - assicura - non ci sono ancora elementi di preoccupazione da noi. Di questa variante nel nostro paese non vi è traccia. Però è stata intercettata dai sistemi di sorveglianza di Israele, Hong Kong e Belgio. E casi sospetti sono stati segnalati anche altrove in Europa. Sospendere i voli da e per il Sudafrica può essere momentaneamente utile ma sappiamo bene che, se una variante è molto più contagiosa e diffusibile, se avrà un vantaggio selettivo, varcherà tutti i confini e si diffonderà. Lo farà». «Quello che sappiamo - conclude - da notizie che arrivano dalle stesse zone in cui si sta diffondendo, è che con i vaccini si prevengono le forme severe di Covid19 da variante Omicron. Perciò bisogna continuare a vaccinare e, anzi, estendere la platea dei vaccinabili, comprendendo i bambini tra 5 e 11 anni».

Dr. Anthony Fauci said that it is possible that the Omicron Covid-19 variant is already in the United States but has yet to be detected https://t.co/RT5cVQuqAh — CNN (@CNN) November 27, 2021

FARNESINA, ASSISTENZA CONNAZIONALI IN AFRICA DOPO STOP VOLI - La Farnesina, attraverso l'Unità di Crisi e le Ambasciate e i consolati in loco, sta monitorando con attenzione gli effetti della recente ordinanza del Ministero della Salute che ha imposto restrizioni ai viaggi da Sudafrica e da altri Paesi della regione australe africana. Le Ambasciate coinvolte, in raccordo con l'Unità di Crisi, si sono rapidamente attivate per raccogliere le eventuali segnalazioni di connazionali ed assisterli alla luce del mutato scenario di queste ore.

IPOTESI USA - «È possibile che la nuova variante Omicron del Covid, altamente contagiosa, sia già presente negli Stati Uniti». Lo ha detto il virologo Anthony Fauci in un a intervista sulla Nbc. «È possibile che già circoli nel nostro Paese, non ne sarei sorpreso», ha spiegato il virologo, consulente del presidente Joe Biden. «Non abbiamo ancora individuato questa variante negli Stati Uniti - ha precisato Fauci - ma quando hai un virus che mostra un tale grado di trasmissibilità e hai già dei casi legati ai viaggi in Israele, Belgio e altri posti, vuol dire che il virus può essere ovunque». «Ma non c'è motivo di panico», ha aggiunto il virologo, pur sottolineando la necessità di esercitare la massima prudenza, motivo per cui l'amministrazione Biden ha deciso di bloccare gli arrivi da alcuni Paesi africani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Novembre 2021, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA