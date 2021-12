Variante Omicron, 13 casi rilevati in Italia, altri 4 sospetti: stanno tutti bene

di

Variante Omicron: in attesa che vengano ufficialmente registrati anche i tre casi del Lazio scoperti l'8 dicembre, nella piattaforma ICoGen sono «13 casi confermati in Italia di variante Omicron del Sars-CoV-2: 7 del cluster in Campania; 3 in Veneto; 1 rispettivamente in Piemonte, Sardegna e Bolzano. Del totale dei 13 casi, 12 sono importati o contatti di importati. Per uno (in Veneto) sono in corso indagini. In corso anche il sequenziamento di altri 4 sospetti». Lo riferisce l'Istituto superiore di Sanità.

Finora i contagiati in Italia sono senza sintomi o con sintomi lievi che non necessitano di ricovero.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 19:31

