Vaiolo scimmie, 9.840 vaccini alle regioni (di più a Lombardia e Lazio). Ok a 5 dosi da una fiala: la circolare

Vaiolo delle scimmie, continua a salire il numero dei casi confermati in Italia, raggiungendo quota 714. Ma se nel nostro Paese non si registra ad oggi alcun decesso legato alla malattia, sono al momento in corso le verifiche per appurare le cause della morte di un uomo italiano di 50 anni, il comandante dei carabinieri Germano Mancini, il cui decesso avvenuto a Cuba è attribuito dalle autorità locali proprio al virus del vaiolo delle scimmie. Sulla vicenda si è attivato il ministero della Salute attraverso una nuova circolare.

Germano Mancini morto a Cuba, l'autopsia: «Sepsi dovuta a broncopolmonite e danni multipli agli organi»

Vaiolo delle scimmie, 5 dosi di vaccino

Il vaccino contro il vaiolo JYnneos* (Mvabn), secondo le ultime indicazioni del ministero, può essere somministrato anche per via intradermica (ID), sulla superficie interna dell'avambraccio, al dosaggio di 0,1 ml, da personale sanitario esperto in tale modalità di somministrazione. Da una singola fiala di prodotto è possibile estrarre fino a 5 dosi da 0,1 ml di vaccino da destinare alla somministrazione ID. Al fine di preservare la stabilità microbiologica, il prodotto, una volta perforata la fiala per il prelievo della dose iniziale - si raccomanda - dovrà essere utilizzato immediatamente. Non è possibile utilizzare il vaccino residuo di più fiale per ottenere una dose di vaccino. Onde evitare eventuali sprechi di dosi, si raccomandano opportuni accorgimenti nell'organizzazione delle sedute vaccinali». «In relazione alla posologia, il ciclo di vaccinazione primaria può essere effettuato con due dosi somministrate, a distanza di almeno quattro settimane (28 giorni) l'una dall'altra», si legge nella circolare.

Seconda tranche

Arriva la seconda tranche di dosi del vaccino da parte della Commissione Europea. Si tratta di 9.840 vaccini redistribuiti - secondo gli accordi - alle regioni. Lo si legge nella circolare diffusa dal ministero della Salute e firmata dal direttore generale Gianni Rezza. Alla Lombardia il maggior numero di vaccini, pari a 2840; 1320 al Lazio, 840 all'Emilia Romagna, 720 al Veneto. Una quota di fiale verrà stoccata al Ministero della salute - si legge ancora nella circolare - come scorta per gestire eventuali necessità.

