Arriveranno allo Spallanzani di Roma. Poi saranno distribuite in tutte le Regioni e potranno così partire le prime somministrazioni. Il 27 dicembre sbarcano in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino della Pfizer. Almeno secondo quanto comunicato, secondo quanto si apprende, dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri nel corso della riunione tra Governo e Regioni.

Vaccino Covid, primi contatti tra Bruxelles e Mosca: partono le procedure per Sputnik V in Ue

Le dosi arriveranno dunque all'ospedale Spallanzani di Roma e da lì partirà la distribuzione simbolica in tutta Italia in modo che nello stesso giorno si potranno somministrare i vaccini in tutte le regioni.

La divisione nelle Regioni

Le dosi, ha spiegato Arcuri, saranno divise per tutte le regioni in base ad una percentuale individuata sulla base del quantitativo totale previsto per ogni regione nella prima distribuzione. Il giorno della vigila di Natale i vaccini partiranno dalla fabbrica della Pfizer, il 26 arriveranno allo Spallanzani e da qui, il giorno dopo, raggiungeranno i punti di somministrazione nelle Regioni. Ad avere il maggior numero di dosi per la prima somministrazione simbolica sarà dunque la Lombardia, con 1.620 dosi, seguita dall'Emilia Romagna (975), dal Lazio (955), dal Piemonte (910) e dal Veneto (875). Le regioni che riceveranno meno dosi sono la Valle d'Aosta (20), il Molise (50) e l'Umbria (85)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA