Vaccino, via libera dall'Ue a un “passaporto europeo”. E nel Lazio arriva il «certificato vaccinale»

In arrivo una sorta di passaporto europeo per i vaccinati. «Quello sul certificato vaccinale - o passaporto vaccinale, come lo chiamano alcuni - è un dibattito in corso a livello europeo». Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione Ue nella conferenza stampa quotidiana. «La discussione è su come si possa utilizzare questo certificato per accedere ad eventuali servizi o viaggi ed è una questione politica e giuridica, non medica, che dovranno affrontare gli Stati membri a livello Ue», ha aggiunto. Non è escluso che sarà uno dei temi del videosummit del Consiglio europeo sulla lotta al Covid in programma per il 21 gennaio.

Certificato nel Lazio

«Noi da febbraio daremo il certificato vaccinale, dopo la seconda dose, che sarà scaricabile sull'anagrafe vaccinale con accesso attraverso Spid. E sarà una modalità per dichiarare che si è fatta la vaccinazione, qualora sia necessario. Questa modalità varrà per tutti, non solo per gli over 80». Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Non è una novità, perché anche i bambini hanno il certificato dei vaccini - ha aggiunto -. E' diversa la modalità, anziché richiederlo alla Asl lo puoi scaricare. Poi sarà il Governo o il Parlamento a decidere se con questo certificato puoi andare al cinema o a teatro».

