di Diodato Pirone

Ma a agosto sarà possibile fare la seconda dose del vaccino sulla spiaggia o in montagna? Per il momento la risposta è "ni" o, meglio, sarà possibile per alcuni (ad esempio i piemontesi che hanno seconda casa in Liguria dove dovranno dimostrare di fermarsi per parecchie settimane) ma non per altri. Vediamo di fare il punto della situazione e di capire perché per una volta gli intoppi non sono dovuti a impreparazione burocratica ma a una serie di complessità logistiche difficilmente superabili.

Vaccini, seconda dose ai turisti per i soggiorni lunghi. Figliuolo: sia l’eccezione

La proposta di Figliuolo

Primo paletto. L'altro ieri il Commissario all'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, ha scritto alle Regioni per spingerle a vaccinare i vacanzieri - almeno in alcuni casi - anche se non risiedono nei loro confini. Perché il generale parla di "alcuni casi"? Perché la distribuzione dei vaccini non è cosa semplice. Chi è in grado di stabilire quanti lombardi passeranno la loro vacanze per periodi superiori alle due settimane sulle spiagge romagnole? Quanti vaccini la Lombardia dovrebbe cedere all'Emilia? E di quale tipo?

Bonaccini favorevole

Non a caso ieri il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è detto favorevole ad aprire le vaccinazioni regionali ai non emiliano romagnoli ma solo in presenza di grandi quantità di farmaci nei frigoriferi delle Asl "perché è impossibile al momento prevedere quante persone si presenteranno in un determinato hub".

Il nodo dei sistemi informatici

Il problema, dunque, non è l'incompatibilità fra i sistemi informatici ma proprio la disponibilità di farmaci in quantità tali che consentano di fronteggiare picchi relativamente imprevedibili di domande. Per il momento l'unico accordo concreto di cui si ha notizia è quello fra la Regione Piemonte e quella Liguria. Attenzione, però l'intesa non è ancora operativa. In pratica le due Regioni hanno stabilito che le famiglie di entrambi i territori che si trasferiranno per lunghi periodi estivi nell'una o nell'altra Regione potranno ricevere il vaccino, ma solo dopo aver comunicato per tempo all'Asl del territorio dove vanno in vacanza, di quanti vaccini hanno bisogno e di quale tipo.

Possibile ma complesso

Insomma, con ogni probabilità vaccinarsi ad agosto in un'altra Regione sarà possibile ma sicuramente senza poter camminare su un tappeto rosso, anzi qualche passaggio burocratico sarà da mettere in agenda assieme a secchiello e paletta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 16:10

