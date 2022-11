Quarta dose nel Lazio, dove trovare i vaccini efficaci contro le ultime varianti Covid: la lista degli hub aggiornata a novembre

Crollano le somministrazioni delle quarte dosi anti-Covid, ma non si riduce il rischio di reinfezione. Se le vaccinazioni sono diminute del 25% in una settimana, i rischio di rimanere contagiati e sempre lo stesso. Molte infezioni, inoltre, non vengono rilevate a causa dei tamponi fai da te. E i medici di famiglia temono per un'eventuale riduzione della quarantena. Con l'inverno alle porte, la circolazione del virus aumenterà: la possibilità di contrarre il virus aumenta visto anche che l'efficacia di protezione dei vaccini diminuisce nel tempo.

Quarta dose, come prenotare nel Lazio? Ecco come scegliere il vaccino aggiornato contro Omicron 4 e 5

Quarta dose Lazio, come funzionano i vaccini aggiornati

I vaccini adattati funzionano allo stesso modo dei vaccini originali. Come indicato dall'Ema, agiscono preparando l'organismo a difendersi dal covid. Nello specifico? I farmaci hanno molecole chiamate mRNA che contengono istruzioni per produrre le proteine ​​spike del ceppo originale di SARS-CoV-2 e le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5. La proteina spike è una proteina sulla superficie del virus di cui il virus ha bisogno per entrare nelle cellule del corpo e può differire tra le varianti del virus. E dopo? Il sistema immunitario della persona riconoscerà le proteine ​​come estranee e attiverà le difese naturali - anticorpi e cellule T - contro di esse. Ma i vaccini, come dimostrato da diversi studi, hanno un'efficacia limitata nel tempo. E nel frattempo il virus muta. Ecco perché sono importanti i booster.

Covid, le mascherine torneranno? Aumentano contagi e terapie intensive. Andreoni: «Misure immediate o cresceranno i morti»

Come prenotare

La procedura per prenotare i vaccini aggiornati contro le varianti è rimasta identica all'anno scorso. Occorre la tessera sanitaria (valida) per inserire i seguenti dati:

Il Codice Fiscale Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

Settantadue ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato. Per le richieste di vaccinazioni a domicilio è possibile contattare il Numero Verde 800118800. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00.

Dove trovare vaccini aggiornati

Nel Lazio i punti vaccinali sono diminuti. Ora si può prenotare solo Pfizer e Omicron, nessun hub ha a disposizione Astrazeneca. Ma non tutti hanno i vaccini aggiornati. E in fase di prenotazione online non è possibile saperlo: solo una volta che ci si è recati sul posto si può chiedere di averlo. Ma per evitare di fare tentativi a vuoto si può consultare la lista che segue dove le Asl hanno comunicato quali sono quelli che hanno i farmaci contro il covid a disposizione.

Asl Roma 1

La Asl Roma 1 ha comunicato che tutti i punti vaccinali sono forniti con gli ultimi vaccini. In particolare:

Stazione Termini, piazza dei Cinquecento: dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 20.00 (ultimo accesso alle 19.30);

Hub Ostiense, viale delle Cave Ardeatine, 36: dal martedì alla domenica, dalle 8.00 alle 14.00 (ultimo accesso alle 13.30);

Comprensorio Santa Maria della Pietà, via Eugenio Di Mattei, 72 (padiglione 90): dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30; lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30

Casa della Salute Labaro-Prima Porta, via San Daniele del Friuli, 8: martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00; sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Asl Roma 2

Tutti gli hub della Asl Roma 2 sono forniti dei vaccini aggiornati.

Asl Roma 3

Dalla Asl Roma 3 fanno sapere che i vaccini aggiornati si possono trovare presso il centro vaccinale ospedaliero GB Grassi.

Asl Roma 4

Nella Asl Roma 4 l'hub dove si hanno maggiori scorte di vaccini agggiornati è quello di Civitavecchia. Ma l'azienda ospedaliera fa sapere anche che si possono trovare al centro vaccinale di Capena, anche se piu piccolo e dove può esserci più attesa.

Asl Roma 6

Nell'azienda ospedaliera dei Castelli e del Litorale sud del Lazio i punti vaccinali in cui trovare vaccini aggiornati sono il Presidio San Giuseppe di Albano, mercoledì e venerdì, e Villa Albani di Anzio il mercoledì e sabato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA