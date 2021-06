Cos'è la piastrinopenia, la malattia del sangue di Camilla Canepa che si verifica di più nelle donne

Soffriva di piastrinopenia autoimmune familiare la 18enne morta dopo la vaccinazione volontaria con AstraZeneca a Genova. Tant'è che doveva assumere una doppia terapia ormonale. E ora i carabinieri stanno acquisendo tutta la documentazione medica sul caso di Camilla Canepa negli ospedali di Lavagna, dove è stata ricoverata il 3 giugno, e al Policlinico San Martino. Gli investigatori vogliono capire se le due patologie fossero state indicate nella scheda consegnata prima della vaccinazione, il 25 maggio . Intanto il presidente della Liguria Toti pubblica su Fb la lettera del Cts in cui si autorizzavano gli open-day vaccinali ai volontari di ogni età anche con AZ e invita a «non fare sciacallaggio» sulla vicenda della ragazza.

Camilla Canepa, 18enne morta dopo AstraZeneca: in corso l'espianto degli organi: «Darà vita a altre persone»

Covid, risposta immunitaria diversa per donne e uomini? Lo studio che spiega chi attiva più cellule sentinella

Cos'è la piastrinopenia

La piastrinopenia è una malattia del sangue. È conosciuta anche come trombocitopenia immune primaria o Porpora Trombocitopenica Idiopatica (PTI). A livello medico, si tratta di un disordine autoimmune caratterizzato dalla riduzione del numero di piastrine. È una patologia che si può ereditare, ma che può anche insorgere in qualsiasi momento: l’incidenza, però, aumenta con l’età. E si verifica maggiormente nelle donne, come indicato dalla Fondazione Gimema, che si occupa della ricerca scientifica sulle malattia ematologiche . Come gran parte delle malattie autoimmuni, non se ne conoscono le cause che la originano.

Quando si verifica

Lo stato di malattia viene dichiarato quando il numero di piastrine è inferiore a 100.000 in un microlitro di sangue . La definizione completa della malattia è data dal tempo trascorso dalla diagnosi e dal numero delle piastrine, che specifica il rischio di emorragia. La diminuzione delle piastrine è causata da un bilanciamento tra meccanismi di mancata produzione e distruzione. Malgrado l’esordio della malattia possa essere acuto, con la comparsa di copiosi sanguinamenti, la gran parte delle diagnosi viene effettuata a seguito di normali controlli di routine .

Come si cura

Solo i pazienti che hanno un concreto rischio di sanguinamento vengono trattati. Nei casi di emergenza si procede alla trasfusione di piastrine e immunoglobuline, mentre negli altri casi si somministrano principalmente steroidi.

Qual è il rischio morte?

La piastrinopenia solitamente viene considerata una patologia benigna, con una mortalità nell’ordine dell’1% . Per le trombocitopenie secondarie invece il decorso è legato alla patologia originale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA