Mascherine fino a settembre, ecco dove è necessaria indossarle: tutte le novità in arrivo

Mascherine obbligatorie, le novità. Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Mascherine, stop per aerei e cinema. Proroga fino a settembre sugli altri mezzi di trasporto. Tutte le novità

Nella tarda serata di mercoledì 15, a valle del Consiglio dei ministri, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la circolare con la quale stabilisce di prorogare al 30 settembre «l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso» per l’utilizzo di sei tipologie di mezzi di trasporto. Come rivelato dal Messaggero, ha escluso gli aerei, grazie all’intervento del ministro del turismo della Lega Massimo Garavaglia, confermandolo sui treni ad AV. L’estensione dell’obbligo suona come un ennesimo ostacolo nei confronti di Italo. «Siamo alle comiche» ha commentato Flavio Cattaneo, vicepresidente esecutivo nonchè socio della società leader ad Alta Velocità. «Una ennesima penalizzazione nei nostri confronti nonostante gli investimenti fatti a maggio 2021 per dotare tutti i nostri mezzi dei filtri Hepa che purificano l’aria ogni tre minuti come gli aerei», ha commentato Gianbattista La Rocca, ad di Italo che ha investito 50 milioni. «Aver investito nei filtri Hepa non è motivo di orgoglio ma di doppia penalizzazione, nei confronti degli aerei che non hanno più questo obbligo e dell’incumbent ferroviario che ha deciso di non investire nei filtri», conclude La Rocca.

Omicron 5, boom contagi in una settimana: in Lombardia +48% in 7 giorni, Friuli con il tasso di crescita più alto



È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, prosegue la circolare di Speranza, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L’obbligo a chi entra nelle strutture sanitarie non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Infine per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché

degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di obbligo delle mascherine.

