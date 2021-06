Long Covid, i sintomi: stanchezza, tosse secca, mal di testa e difficoltà cognitive

Negli Stati Uniti, studi recenti indicano che almeno un quarto dei guariti dal Covid19 accusano sintomi a lungo termine:stanchezza cronica, respiro corto, tosse secca, mal di testa, difficoltà cognitive. La scienza sta lavorando per trovare risposte alle cause e al trattamento di questi sintomi, ma per ora non ci sono certezze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 12:44

