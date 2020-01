Influenza, oltre un milione e mezzo di casi in Italia: più colpiti i bimbi sotto i 5 anni

dall'inizio della sorveglianza è stato 1.587.000. Nella settimana dal 23 al 29 dicembre, l'incidenza totale è stata pari a 3,7 casi per mille assistiti, ma tra i

al di sotto dei cinque anni ha raggiunto i 10 casi per mille.



Di pari passo con i contagi crescono anche i casi gravi, ovvero caratterizzati da complicanze respiratorie che hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Secondo il bollettino FluNews Italia, sempre a cura dell'Iss, fino al 22 dicembre se ne contavano 8 di questi casi, quasi tutti con condizioni di rischio come obesità, malattie cardiovascolari e diabete. Di questi, 3 sono deceduti.

Giovedì 2 Gennaio 2020, 12:42

