Vaccino e effetto nocebo, reazioni avverse per 2 su 3 che hanno ricevuto il placebo: lo studio Usa

Il 76% degli eventi avversi ai vaccini è scaturito dal cosiddetto effetto "nocebo". Lo ha svelato uno studio condotto dalla Harvard Medical School, che ha analizzato i dati relativi a 12 trial clinici sui vaccini anti-Covid. Secondo la ricerca, molti degli effetti collaterali come dolori, spossatezza o febbre, sono dovuti all'ansia che ne deriva. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Cosa è l'effetto nocebo?

Si tratta di un “evento avverso” non dovuto alla somministrazione di una sostanza, ma prodotto dalle aspettative negative del paziente che crede di aver ricevuto un farmaco. E' la reazione al negativo dell'effetto placebo, la sostanza senza alcun principio attivo che serve a limitare l'ansia. Da qui, la parola nocebo.

Ted Kaptchuk, medico autore dello studio, ha spiegato che «dire ai pazienti che» la somministrazione del vaccino «ha effetti collaterali simili a quelli prodotti dal placebo nei trial riduce l'ansia e induce i pazienti a prendersi del tempo per valutare gli effetti stessi».

I dati dello studio

In ogni trial, a chi ha ricevuto il placebo è stata somministrata una soluzione salina. Il 35% delle persone "vaccinate" con il placebo hanno lamentato mal di testa e stanchezza. Per il 16% l'effetto collaterale è stato dolore, arrossamento e gonfiore nel punto dell'iniezione. Gli scienziati hanno calcolato che complessivamente circa due terzi degli effetti collaterali comuni riportati negli studi sui vaccini Covid sono collegati all'effetto nocebo.

L'ansia produce effetti collaterali?

«La maggior parte dei ricercatori - spiega Tom Kaptchuk - sostiene che ai pazienti dovrebbe essere dette meno cose sugli effetti collaterali per ridurre l'ansia. Io penso che questo sia sbagliato. Bisogna seguire la via dell'onestà», ha concluso.

Bassetti: cattiva pubblicità ai vaccini

«Se il placebo provoca effetti collaterali simili al vaccino evidentemente non è il vaccino ma tutto quello che c'è oggi intorno al mondo della vaccinazione con l'ansia e lo stress frutto anche di una cattiva pubblicità fatta ai vaccini. Ad esempio, tutto questo discutere degli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid non ha aiutato». Lo ha detto il virologo Matteo Bassetti, intervistato sulla questione effetto nocebo.

Viola: colpa delle fake news

«Molti dei sintomi lievi, come mal di testa, stanchezza, confusione, che sono stati associati alla vaccinazione» anti-Covid, «sono in realtà frutto del condizionamento della nostra mente, perché si sono verificati anche in chi ha ricevuto soluzione fisiologica invece del vaccino». Lo sottolinea Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, commentando una ricerca sul cosiddetto effetto nocebo, «l'altra faccià dell'effetto placebo. E lanciando un monito: se alimentiamo la paura dei vaccini con notizie false, aumentiamo anche il numero di persone che riferiranno eventi avversi male dopo il vaccino. «L'effetto placebo - ricorda l'esperta su Facebook - consiste nella capacità del nostro cervello di connettersi col resto del nostro corpo e di permetterci di rispondere positivamente ad una terapia anche quando questa non c'è o è inefficace. Naturalmente, questo grande potere della nostra mente non potrà permetterci di eliminare un tumore o di ripristinare un errore genetico, ma può fare la differenza nella percezione del dolore associato ad uno stato patologico. Negli studi sui farmaci, l'effetto placebo si riscontra nei soggetti che, invece di ricevere la medicina che dovrebbe combattere dolore, nausea o stanchezza, ricevono invece una pillola di zucchero o una iniezione di soluzione fisiologica e stanno comunque meglio di prima. L'idea di aver assunto un farmaco che funziona permette al nostro corpo di produrre neurotrasmettitori che ci fanno sentire bene. Cosa succede se invece io sto bene e mi aspetto che quella pillola o iniezione sia pericolosa? Esattamente il contrario dell'effetto placebo, appunto l'effetto nocebo. Questo si è ampiamente verificato durante la vaccinazione anti-Covid19».

