Dieta, la ricetta che salva il cuore: vietati a cena gli zuccheri e l'eccesso di proteine animali

Uno studio, pubblicato sul Journal of American Heart Association, promuove gli ingredienti della dieta mediterranea - frutta, verdura, alimenti integrali, olio extravergine d'oliva - e sottolinea anche l'importanza delle giuste scelte a cena. Una dieta a base di verdure, in particolare se mangiate la sera, ha un effetto protettivo per il cuore. Contano, sul piano della salute cardiovascolare, oltre alla quantità anche la qualità del cibo e il momento della giornata in cui vengono consumati gli alimenti. Per indagare su questo aspetto una gruppo di ricercatori cinesi dell'università della scienza e del tecnologia di Harbin (nella provincia più a nord della Cina) ha analizzato i dati di un vasto studio statunitense realizzato su circa 28mila persone seguite per 15 anni.

