A 9 giorni dalla prima dose di vaccino somministrata lo scorso 27 dicembre, sono quasi 180.000 ad oggi i vaccinati in Italia. Ma solo il 37% delle dosi consegnate nel nostro paese è stato ad ora effettivamente iniettato.

Il numero maggiore di iniezioni nel Lazio, dove hanno avuto luogo il 16% delle vaccinazioni totali. Ma in cima alla classifica delle dosi ottenute c'è la Lombardia, che con 80.595 vaccini, detiene il 17% dei sieri attualmenti presenti in Italia. Regione, che dopo le polemiche degli ultimi giorni, che avevano accusato l'amministrazione lombarda di un'inefficienza nella somministrazione, recupera ora in maniera signicativa nei numeri delle dosi iniettate.

Sono le 7,20 del mattino dello scorso 27 dicembre 2021 quando all'Ospedale Spallanzani di Roma ha inizio la campagna di vaccinazione italiana. Proprio da quell'ospedale divenuto sin dai primi mesi uno dei principali protagonisti mediatici della pandemia da Covid-19. Ad oggi 178.938 per la precisione, il numero di vaccinazioni che hanno seguito quella dell'ormai celebre infermiera 29enne Claudia Alivernini.

In Italia ad oggi le vaccinazioni sono state effettuate per l'88,5% su personale sanitario, per il 6,1% su personale non sanitario e per il 5,4%su ospiti di strutture residenziali. Nel Lazio il maggior numero di somministrazioni, ben 29.002 su un totale di 45.805 dosi consegnate. Numeri che pongono la regione dove la campagna è iniziata al secondo posto nazionale per efficienza nelle operazioni, con il 63.3% dei vaccini disponibili iniettati. Mentre al primo posto per efficenza in Italia c'è la provincia autonoma di Trento con il 67,7% delle dosi somministrate.

Degno di nota lo sclancio di vaccinazioni nella regione Lombardia che con 9.167 vaccinati, ha iniettato l'11,4% dei sieri a disposizione. Un numero sorprendente questo se si considera che lo scorso 2 gennaio l'efficienza della regione viaggiava intorno al 3%, nel pieno delle polemiche. L'assessore al Welfare, Giulio Gallera, aveva parlato in quell'occasione di «polemiche pretestuose» e «ingustificate», dal momento che i ritardi nelle vaccinazioni erano dovute ai «giorni festivi» intermedi.

Un problema, quello delle ferie del personale addetto, che ha causato anche il rinvio al 7 gennaio della fase più consistente della vaccinazione della regione Sardegna, ad oggi nella black list delle regioni meno efficienti nella campagna di vaccini.

In Molise la minor percentuale di sieri iniettati tra quelli a disposione: delle 2975 dosi disponibili, ne sono state somministrate solamente l'1,7%.

Parlando dei numeri di vaccinati, a seguire il Lazio con 29.002 è il Veneto con 21.626 persone sottoposte all'iniezione. Al terzo posto poi la Sicilia con 18.705 e il Piemone al quarto posto con 17.473 vaccinati.

Sono 293 i centri di vaccinazione in totale in Italia, che operano in prima linea nella campagna di vaccinazione più grande mai affrontata dal nostro paese. La maggior parte dei vaccinati risulta essere nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni (51.243), seguita dalle fasce 40-49 (40.676) e 30-39 (31.585). Si conferma, infine, la maggioranza di vaccinate donne 108.132 contro i 70.807 uomini.

