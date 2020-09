Lazio, in 7 giorni +10% di positivi: 1.485 casi. Record a Roma Est. Da Latina a Rieti +34% nelle province La mappa

Nella Capitale

Boom a Latina e nelle altre province

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 13:30

. Nel Lazio crescono i contagi. Negli ultimi sette giorni (settimana 23-29 settembre) nella regione sono statii nuovi casi registrati. La settimana precedente erano stati. Il maggior numero di positivi nella Capitale:nuovi casi in 7 giorni. Con un picco nella: quella in cui ricadono i quartieri della parte Est e Sud-Est della città. Dal, daall', fino all'. Ma è soprattutto nelle province che si registra il più forte incremento: +34%, mettendo insieme i casi dell'hinterland di Roma e dei territori dada mercoledì scorso a ieri (29 settembre), i nuovi positiviDi questi 354 nei territori dei municipi dal IV al IX. Il picco di contagi giovedì scorso, quando in 24 ore il numero di casi è salito di 148 unità. A si viaggia al ritmo di oltre 100 casi al giorni in tutta la capitale. Dai 135 di mercoledì 23 settembre ai 115 di ieri. Nella(Centro e Roma Nord) i casi nell'ultima settimana sono stati 294 (10 in più dei 7 giorni precedenti), 144 quelli nella(ossia Roma Ovest) dove i casi sono raddoppiati rispetto alla settimana precedente quando erano stati 72. I giorni con il maggior numero di casi in 24 ore dell'ultima settimana sono stati giovedì e venerdì scorsi: 230 nuovi contagi ogni giorno.Ma l'incremento maggiore nel Lazio ha riguardato le province: quella die diin testa. In tutte e 5 le province (città di Roma esclusa) i nuovi contagi sono saliti a 693 nell'ultima settimana rispetto ai 517 di quella precedente. Con un aumento quindi del 24%. Solo nella provincia di Roma sono stati in totale 336. A Latina 149, a Frosinone 107, a Rieti 66 e a Viterbo 35.