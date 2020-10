di Mauro Evangelisti

Covid, il contagio si sta diffondendo nel Lazio a macchia d'olio come mostrano le mappe che confrontano i dati delle ultime due settimane. Sono varie le aree della regione in cui la diffusione del virus è stata molto rapida nella settimana compresa tra il 13 e il 19 ottobre, con più di 33 casi ogni 10.000 abitanti: in provincia di Frosinone il colore "rosso" compare nelle zone di Fiuggi, Guarcino, San Donato, Vallerotonda e Pignataro; in provincia di Viterbo nelle zone di Castel Sant'Elia, Ischia di Castro e Farnese (qui siamo al livello massimo, più di 80 casi ogni 10.000 abitanti); in provincia di Rieti a Configni, le zone di Rocca Sinibalda e Varco Sabino, Borgo Velino, ma con la punta massima (sopra 80) a Longone Sabino, a sud della città capoluogo, a Selci.

A sorpresa, sta tenendo la provincia di Latina, dove fino a qualche settimana fa c'era stato un allarme per la diffusione del virus con alcuni focolai molto vasti: le misure di contenimento decise, sembrano avere dato risultati, anche se comunque i casi stanno aumentando. Per quanto riguarda la provincia di Roma, le mappe che confrontano la settimana 13-19 ottobre con quella precedente, mostrano una rapida diffusione del virus, sia nel territorio della Capitale, sia nei comuni dell'hinterland, tanto a Ovest, quando a Est, anche se si resta sotto i 33 casi ogni 10mila abitanti.

La provincia di Frosinone, sempre nel raffronto tra le due ultime settimane disponibili, mostra una evidente espansione del contagio che si sta diffonendendo a macchia d'olio in tutto il territorio; nel Viterbese per ora si salva la zona a nord-ovest (Montalto e Canino), mentre, come detto, nelle vicine Ischia di Castro e Farnese, ai confini con la Toscana, la situazione è più seria.

Lazio, la mappa delle province

Latina

Viterbo

Frosinone

Rieti

