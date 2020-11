Covid, il bollettino di oggi 7 novembre 2020 in Italia. Sono 39.811 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 425. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute complessivamente salgono a 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.063. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.634 (+119 da ieri). Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 231.673. I guariti complessivi salgono a quota 328.891 (+5.966 da ieri)

Toscana

Sono 2.787 i nuovi casi di persone positive al coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore: 2.334 sono stati identificati in corso di tracciamento, altri 453 attraverso attività di screening. Di fatto è risultato positivo il 27,6 per cento delle 10.087 persone, esclusi tamponi di controllo, che sono state testate. I decessi sono trenta: venti uomini e dieci donne con un'età media di 81,9 anni. I numeri arrivano dal bollettino stilato giornalmente dalla Regione sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale per monitorare l'andamento dell'epidemia, accertati a mezzogiorno di oggi. I nuovi casi sono il 4,8 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. Salgono dunque a 41.583 i toscani al momento malati, cresciuti del 5,4 per cento rispetto a ieri. La maggior parte continua a trovarsi a casa o in alberghi sanitari (gli isolamenti domiciliari hanno superato oggi il muro dei 40mila: 40.001 per la precisione), mentre i ricoverati in ospedale sono 1.582 (70 in più nelle ultime ventiquattro ore), di cui 214 in terapia intensiva (5 in più). Dall'inizio della pandemia a febbraio i casi complessivamente registrati in Toscana hanno toccato quota 60.467 e sono già guariti, clinicamente o a tutti gli effetti, in 17.352. I tamponi eseguiti in oltre otto mesi sono stati 1.198.493, 18.143 analizzati da ieri a cui si aggiungono 4.087 tamponi antigenici rapidi.

Lombardia

Con 46.099 tamponi effettuati, in Lombardia sono stati registrati 11.489 , nuovi positivi, per un rapporto di 24,9%. Sale a 610 il numero di pazienti in terapia intensiva (+40), mentre i pazienti Covid ricoverati negli altri reparti sono 5.813, 250 più di ieri. Il numero complessivo di decessi è arrivato a 18.226 (+108). Per quanto riguarda le Province, a Milano sono stati segnalati 4.520 nuovi casi, di cui 1.758 nella sola città. A Monza sono stati 1638, a Varese 1222, a Como 891, a Brescia 710, a Pavia 550, a Bergamo 382, a Mantova 359, a Lecco 283, a Cremona 256, a Lodi 207 e a Sondrio 135.

Veneto

Il Veneto registra un nuovo record di nuovi contagi in 24 ore, con 3.815 nuovi casi che portano il totale a 75.907. Lo riferisce il Bollettino regionale, che segnala da ieri 25 decessi, con il totale a 2.568. Cresce ulteriormente la pressione sulle strutture ospedaliere, con 1.410 ricoverati nei reparti ordinari (+109), e nelle terapie intensive, con 187 ricoverati (+13).

Umbria

Resta alto il numero dei nuovi contagiati in Umbria con altri 688 casi (dopo i 767 di ieri) registrati nelle ultime 24 ore. Sono segnalati altri quattro morti (178 in totale dall'inizio della pandemia) e aumentano anche i ricoverati in ospedale, da 379 a 403 (24 i più di ieri). Di questi, 58 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 53 e il giorno precedente 50). L'aggiornamento è riportato sul sito della Regione. Sono 199 i guariti nell'ultimo giorno (4.726 in tutto) e 9.375 gli attualmente positivi. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 4.834 (325.727 quelli complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia).

Campania

Diminuisce di un'unità il numero dei posti letto di terapia intensiva occupati in Campania. Oggi, secondo quanto riportato dal bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, sono 179 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 590 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale. Aumentano invece i pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid: sono 1.756 i posti letto di degenza occupati in Campania (+79 rispetto a ieri) su 3.160 posti letto di degenza disponibili su base regionale.

Emilia-Romagna

Resta alto il numero dei nuovi positivi in Emilia-Romagna. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, si sono registrati 69.049 casi di positività, quindi 2.009 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.218 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,9%. Purtroppo, si registrano 29 nuovi decessi: 3 in provincia di Parma (3 uomini rispettivamente di 76, 85 e 74 anni), 4 nel reggiano (due uomini, di 84 e 75 anni, e due donne, di 90 e 81 anni), 6 a Modena (un uomo di 86 anni e 5 donne rispettivamente di 91, 95, 73, 82 e 88 anni); 5 a Bologna (3 uomini, di cui 2 di 73 e uno di 88 anni, e 2 donne di 97 e 94 anni); 4 nel ferrarese (2 donne, rispettivamente di 57 e 100 anni, e 2 uomini, di 91 e 87 anni); 3 a Ravenna (2 donne di 85 e 88 anni, un uomo di 91 anni); 3 a Cesena (2 uomini di 82 e 70 anni, una donna di 88 anni); infine, a Rimini è deceduta una donna di 82 anni. Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna le vittime sono 4.781. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 188 (+11 rispetto a ieri), 1.723 quelli in altri reparti Covid (+50). Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, sono 942 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.





Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 872 nuovi contagi (su 8.629 tamponi eseguiti) e 7 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 14.224, di cui: 4.434 a Trieste, 5.525 a Udine, 2.594 a Pordenone e 1.501 a Gorizia, alle quali si aggiungono 170 persone da fuori regione. Salgono a 45 i pazienti in cura in terapia intensiva, 286 invece i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 442: 223 a Trieste, 108 a Udine, 100 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 6.333, i clinicamente guariti 89 e le persone in isolamento 7.029.

Lazio

Nel Lazio su 30mila tamponi si registrano 2.618 casi positivi, 27 i morti e 239 i guariti. Leggero calo dei casi, dunque, e scende all'8,5% il rapporto positivo/tamponi. I nuovi casi nella Capitale sono 1.170. Nello specifico nella Asl Roma 1 sono 518 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 72, 74, 84, 89 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 453 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantanove i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dieci decessi di 73, 74, 75, 80, 80, 85, 88, 89, 90 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 199 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentaquattro sono ricoveri.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.054 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 7.081 test. I decessi registrati oggi sono 14. I nuovi casi positivi sono stati rilevati 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 312 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 154 in provincia di Taranto, 13 riguardano residenti fuori regione. I 14 decessi sono avvenuti 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 601.611 test; 7.546 sono i pazienti guariti mentre gli attualmente positivi sono 16.573.





