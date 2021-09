Covid Italia, bollettino oggi 3 settembre 2021: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 3 settembre 2021. In attesa del bollettino nazionale, ecco i dati delle singole Regioni. In aggiornamento.

I dati delle Regioni

Veneto

Sono da giorni su un plateau dal quale non accennano a scendere i dati del Covid in Veneto, anche oggi alle prese con un numero importante di nuovi positivi, 637 nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 456.975. Si contano anche due vittime. Il dato dei decessi raggiunge quota 11.693. Lo riferisce il bollettino della Regione. È contenuto invece l'aumento dei soggetti positivi in isolamento, 13.079 (+23). Sempre basso il tasso di occupazione negli ospedali: oggi sono 225 (-6) i ricoverati nelle are mediche, e 54 (-1) quelli nelle terapie intensive.

Toscana

Sono 525, età media 37 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri due decessi: 2 uomini, con un'età media di 74,5 anni, uno deceduto a Prato e l'altro ad Arezzo. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 272.943 i casi di positività e 7.027 i morti. Continua il calo dei ricoveri, oggi sono 456 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (+3), dove si continua a registrare un trend in aumento. Gli attualmente positivi sono 10.846, -0,7% rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a quota 255.070 (+598).

Oggi sono stati eseguiti 9.069 tamponi molecolari e 9.167 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,9% è risultato positivo. Sono invece 6.296 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,3% è risultato positivo. Complessivamente 10.390 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-70). Sono 12.228 (+174) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 13:30

