I dati delle regioni

TOSCANA - È risalito subito sopra 100, a 127 nuovi casi (età media 39 anni) il rilevamento giornaliero Covid della Regione Toscana. Il rapporto delle 24 ore riporta anche di altri nove morti in un giorno (età media 80,2 anni) per un totale di 6.784 vittime dall'inizio della pandemia. In Toscana salgono a 242.786 i casi di positività al Coronavirus (+0,1% sul giorno precedente). I guariti (altri 425 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete a tampone negativo) crescono dello 0,2% sul totale e raggiungono quota 230.765 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono oggi 5.237 (-5,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 341 (-33 su ieri, pari al -8,8%) di cui 80 in terapia intensiva (quattro in meno su ieri).

VENETO - Prosegue costante l'andamento quotidiano dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 126 nuovi casi registrati da ieri, che portano il totale dei contagi a 424.296. Il dato emerge dal bollettino regionale, che segnala 7 nuovi decessi, con il totale delle vittime a 11.592. Prosegue la diminuzione dei casi attuali, con 6.327 malati, 180 in meno rispetto a ieri. In discesa anche la situazione clinica, con 478 ricoveri in area non critica (-9) e 62 (-3) in terapia intensiva.

PUGLIA - In Puglia sono stati registrati 6.996 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 185 casi positivi, con una incidenza del 2,6% in aumento di un punto percentuale rispetto a ieri. Sono stati registrati 8 decessi: 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.549.087 test. 228.669 sono i pazienti guariti. 16.518 sono i casi attualmente positivi e 357 i ricoverati, 15 in meno di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.757.

MARCHE - In 24 ore 82 positivi al coronavirus nelle Marche su 1.536 nuove diagnosi (5,3%). A livello provinciale, riferisce il Servizio Sanità della Regione, 27 i casi in provincia di Pesaro-Urbino, 25 nel Maceratese, 12 nel Fermano, 8 sia in provincia di Ancona sia in provincia di Ascoli Piceno; 2 da fuori regione. Nel percorso Screening antigenico 512 test e rilevati otto positivi (da sottoporre al tampone molecolare); rapporto positivi/testati 2%. In totale nell'ultima giornata sono stati analizzati 3.004 tamponi: 1.536 nel percorso nuove diagnosi (di cui 512 screening con percorso Antigenico) e 1.468 nel percorso guariti.

BASILICATA - In Basilicata ieri sono stati processati 862 tamponi molecolari: solo 33 sono risultati positivi al covid-19 e di questi 31 appartengono a persone residenti in regione. Nella stessa giornata sono state registrate 59 guarigioni. Lo ha reso noto la task force regionale. Anche nelle ultime 24 ore nessun nuovo decesso per covid-19 è stato segnalato in Basilicata: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 564. In 24 ore il numero delle persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani è sceso da 44 a 43, nessuna delle quali in terapia intensiva. Il numero dei lucani attualmente positivi è ancora in calo, da 3.095 a 3.067.

UMBRIA - Ancora due ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, ora 47, cinque dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive. Secondo il sito della regione aggiornato al 9 giugno, nell'ultimo giorno sono stati registrati 21 nuovi positivi, 66 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono 1.151, 46 in meno di martedì. Sono stati analizzati 1.792 tamponi, con un tasso di positività dell'1,1 per cento sui soli molecolari.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 114 i nuovi contagi registrati, +271 guariti, +2 deceduti (per un totale di 1.196 morti). Il bollettino, inoltre, registra -159 attualmente positivi, -149 in isolamento, -10 ricoverati e, infine, 13 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

SARDEGNA - Contagi da Covid in lieve crescita ma sempre contenuti in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 37 nuovi casi (14 ieri) e due decessi (1.481 in tutto). Complessivamente sono 56.937 le positività accertate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.326.989 tamponi, con un incremento di 3.868 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,9 per cento. Sempre meno posti letto occupati da pazienti Covid. Sono infatti 94 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato il numero (6) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi.

ABRUZZO - Sono 48 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.498 tamponi molecolari: è risultato positivo l'1,37% dei campioni. Si registra un nuovo azzeramento dei decessi. Il bilancio delle vittime resta invariato a 2.498. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 94 di ieri agli 85 di oggi, con le terapie intensive che sono ai valori di settembre.

