Covid Italia, bollettino oggi 5 ottobre 2021: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 5 ottobre 2021.

I dati delle Regioni

Veneto

Sono 363 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 470.839. L'incidenza su 52.791 tamponi effettuati è dello 0,69%. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Si contano due decessi, con il totale a 11.780. Gli attuali positivi sono 10.136. Prosegue la discesa dei ricoverati, che in tutto sono 253 (-16), di cui 199 (-16) in area non critica e 54, invariati, in terapia intensiva.

Campania

Al Covid, nella giornata di ieri, sono risultate positive in Campania 165 persone a fronte di 18.285 test eseguiti: il tasso di incidenza cala e passa dal 2,74 allo 0,90%. Le vittime sono 10 (3 nelle ultime 48 ore, 7 decedute in precedenza ma registrate ieri). Calano sia i posti letto di terapia intensiva occupati (16, meno 1) sia quelli di degenza (208, meno 1).

Piemonte

Sono 137 i nuovi casi Covid in Piemonte, con un tasso dello 0,6% di positivi rispetto ai 23.215 tamponi processati (17.006 positivi) con una quota di asintomatici del 61,3%. I decessi riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione sono 4, di cui uno relativo a oggi; il totale delle vittime da inizio pandemia ammonta a 11.769. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 182 con un calo di 9 rispetto alle ventiquattr'ore precedenti. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.212, i nuovi guariti 239.

Friulia Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,59%. Sono inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 79 anni di Trieste); scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.274, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento calano a 853.

Basilicata

Trentadue degli 880 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono stati registrati anche un decesso e 62 guarigioni di persone residenti in Basilicata. Sempre ieri, in Basilicata, sono state effettuate 1.121 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid sono 422.395 (76,4 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 380.479 (68,8 per cento).

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 16:48

