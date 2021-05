Covid Italia, il bollettino di oggi 31 maggio 2021. Sono 82 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 44). I positivi sono stati 1.820, in calo rispetto ai 2.949 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 86.977 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 164.495. Il tasso di positività è del 2,1%, in aumento rispetto all'1,8% di ieri (+0.3%).

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.217.821, i morti 126.128. I dimessi ed i guariti sono invece 3.858.019 , con un incremento di 6.358 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 233.674, in calo di 4.622 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 226.159 persone (-4.485 rispetto a ieri).

Sono 1.033 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 38 (ieri erano stati 27). Sono invece 6.482 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 109 in meno nelle ultime 24 ore.

CAMPANIA - Sono 284 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono stati 4.774. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 5,94%. I nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono 15, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 7.206. I nuovi guariti sono 944, il totale dei guariti è 345.384. In Campania sono 62 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 703 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

SICILIA - Sono complessivamente 258 su 11.218 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 9.932 (49 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 8 (5.827 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 201. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 479, mentre si trovano in terapia intensiva 59 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 90 a Palermo, 87 a Catania, 25 a Messina, 15 a Ragusa, 7 a Trapani, 22 a Siracusa, 2 a Caltanissetta, 10 a Enna e nessun nuovo caso a Agrigento.

LOMBARDIA - Con 8.661 tamponi effettuati, sono 132 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile al 1.5% (ieri 1.6%). Continuano a diminuire i ricoverati sia in terapia intensiva (-12, 234) che negli altri reparti (-25, 1.051). I decessi sono 13 per un totale complessivo di 33.611 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 53 i nuovi casi nella citta metropolitana di Milano, di cui 22 a Milano città, 18 a Bergamo, 16 a Brescia, 11 a Sondrio, 10 a Monza e Brianza, 4 a Varese, Pavia e Mantova, 3 a Como e Lecco e 2 a Cremona e Lodi.

EMILIA-ROMAGNA - Meno di duecento nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna e tre vittime con Covid-19 in regione, mentre negli ospedali c'è un lieve rimbalzo di ricoveri con dieci pazienti in più rispetto a ieri. Ô quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I contagi sono 188 rilevati su 8.506 tamponi delle ultime 24 ore (un numero minore della media come sempre accade nel weekend). Età media 36 anni. Tre sono le vittime registrate oggi, due uomini di 81 e 93 anni nel Bolognese e un 67enne nel Riminese. Il totale dei morti da inizio pandemia è di 13.186.

In terapia intensiva ci sono ad oggi cento pazienti, uno in più rispetto a ieri, e nei reparti Covid 530 persone (nove in più). Nelle province, Modena in testa con 38 nuovi casi nelle ultime 24 ore, seguita da Parma (32). Poi Bologna (24), Rimini (22), Forlì (20). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.273 (-487 rispetto a ieri), di cui il 95,8% in isolamento domiciliare. Vaccinazioni: alle 15 risultano somministrate complessivamente 2.655.315. Sul 978.330 sono i cittadini che hanno completato il ciclo di immunizzazione.

LAZIO - Oggi su oltre 11.000 tamponi (-328) e oltre 14.000 antigenici per un totale di quasi 26.000 test, si registrano 307 nuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 (-1), i ricoverati sono 933 (-78). I guariti 1.260, le terapie intensive sono 155 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1% i casi a Roma città sono a quota 185.

TOSCANA - Sono 147 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 6.775 test di cui 5.373 tamponi molecolari e 1.402 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,17% (5,7% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero dei casi è in calo (erano 263), a fronte di meno della metà di test effettuati (16.548), e il tasso dei positivi è pertanto in aumento (era 1,59%).

ABRUZZO - Sono 74.040 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 15 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2482. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66.065 dimessi/guariti (+79 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5493 (-66 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.116.297 tamponi molecolari (+1150 rispetto a ieri) e 462.462 test antigenici (+323 rispetto a ieri).

PUGLIA - Oggi in Puglia, su un totale di 3.755 test processati, sono stati registrati 142 casi positivi (ieri erano 90 su 5.395 test). Sono stati inoltre registrati 6 decessi (ieri 4). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.493.643 test; 218.993 sono i pazienti guariti; 24.924 sono i casi attualmente positivi.

VENETO - Sono 60 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con il totale dei contagi a 423.327. Lo segnala il bollettino regionale. Si registra un decesso, che porta il totale delle vittime a 11.560. Gli attuali positivi sono in calo (-44) con 8.666 casi. Migliora leggermente la situazione negli ospedali, con 603 ricoverati nelle aree non critiche (-5) e 78 (+2) nelle terapie intensive.

BASILICATA - Sei dei 188 tamponi esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che - sempre ieri - altre 35 persone sono guarite dal covid-19. Inoltre, ieri sono stati effettuate in Basilicata 2.774 vaccinazioni. Al momento, in regione il totale delle somministrazioni di vaccino ha toccato quota 323.338 su 553.254 residenti.

MARCHE - Sono 50 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra 45 nuove diagnosi, pari all'11,1%. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.074 tamponi: 451 nel percorso nuove diagnosi (di cui 24 nello screening con percorso Antigenico) e 623 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,1%). I 50 nuovi casi comprendono soggetti sintomatici (15 casi rilevati), contatti in setting domestico (13), contatti stretti di casi positivi (12), contatti in setting lavorativo (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3). Per altri 6 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 10 nuovi contagi da Covid in Valle d'Aosta, che portano il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio emergenza a 11.593. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 236, +8 rispetto a ieri, di cui sei ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva e 229 in isolamento domiciliare.

